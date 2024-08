Inter, adesso possiamo stringerci la mano | La trattativa è andata a buon fine: Inzaghi lo voleva a tutti i costi

Arriva l’esito positivo a seguito della trattativa. L’Inter di Inzaghi può finalmente esultare per il trovato accordo.

Il calciomercato estivo del 2024 sta entrando nel vivo e le società di Serie A sono impegnate a fondo per costruire rose competitive in vista della prossima stagione. In un contesto sempre più competitivo, ogni club cerca di portare a casa i migliori talenti disponibili sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare le proprie squadre e puntare in alto.

Ma oltre agli acquisti, le società devono anche concentrarsi sul mantenere i giocatori già presenti in squadra, evitando dolorose cessioni che potrebbero indebolire l’undici titolare. La capacità di trattenere i propri talenti è cruciale, poiché ogni perdita potrebbe compromettere gli equilibri tattici costruiti dagli allenatori.

In questo contesto, l’Inter ha finalmente ottenuto un risultato positivo: la trattativa per il rinnovo di un giocatore chiave, fortemente voluto da mister Inzaghi, si è conclusa con successo. Vediamo di chi si tratta e perché è un giocatore di cui non si può fare a meno.

Arriva l’atteso rinnovo

Sebbene non ci fosse enorme preoccupazione per un eventuale esito positivo della trattativa, alla fine è arrivata la buona notizia riguardo il rinnovo di Denzel Dumfries. Il calciatore olandese dell’Inter era da tempo protagonista di una trattativa con la società nerazzurra. I dirigenti hanno voluto fortemente il suo rinnovo e ora la cosa sembra essere fatta.

L’accordo è arrivato nelle ultime ore, con Denzel Dumfries che ha finalmente deciso di accettare la proposta di rinnovo dopo una lunga trattativa con i dirigenti dell’Inter. L’esterno difensivo olandese ha infatti detto sì alla proposta di Marotta e del ds Ausilio di prolungare la sua carriera a Milano.

Le cifre del rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che ha dato la notizia dell’arrivo imminente del rinnovo, Denzel Dumfries avrebbe accettato l’offerta da parte dei nerazzurri. Il rinnovo è stato stipulato sulla base di un nuovo contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2028.

L’accordo è stato quindi raggiunto e per le firme delle parti sarebbe solo questione di tempo. Ora Simone Inzaghi può sicuramente dichiararsi soddisfatto. Uno dei giocatori più importanti per il suo gioco resterà a Milano e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi prefissati.