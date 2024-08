Inzaghi deve tornare sul mercato: si infortuna un titolare | Campionato a rischio serissimo

Nel ritiro estivo l’Inter subisce un altro infortunio, Marotta è costretto a correre ai ripari sul mercato, il debutto in campionato è a rischio

Simone Inzaghi è stato confermato al timone dell’Inter dopo aver vinto il primo Scudetto della sua carriera da allenatore, il ventesimo della storia del club nerazzurro. Una stagione molto positiva, con l’unico amaro in bocca che consiste in un’eliminazione prematura in Champions League, competizione in cui i milanesi puntano a tornare grandi protagonisti dopo aver raggiunto due anni fa la finale.

Il direttore sportivo Beppe Marotta ha deciso di non cedere nessun big dell’organico ma di consegnare al mister alcuni nuovi innesti, funzionali a far rifiatare i titolari in una stagione che sarà ricca di gare da disputare.

Una delle prerogative è anche quella di impedire che si presenti un’emergenza in qualche reparto in caso di eventuali infortuni, con seconde linee pronte a farsi trovare pronte e non diminuire il tasso tecnico degli undici in campo.

Il ritiro ha però costretto in infermeria Buchanan e la dirigenza sta provvedendo, individuando un profilo simile, un difensore dal piede mancino in grado sia di giocare da centrale che da esterno nel centrocampo a cinque.

Taremi si è infortunato, i tempi di recupero per l’iraniano

Era stato tra i migliori di questo inizio di preparazione estiva, con cinque reti, ma adesso si è fermato ai box. Mehdi Taremi è il rinforzo in attacco dell’Inter di questa campagna acquisti. La punta iraniana ha avuto un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’ex Porto dovrà iniziare il percorso di riabilitazione, con lo staff medico dell’Inter che monitorerà le sue condizioni per stabilire i tempi di recupero e quando potrà essere di nuovo a disposizione di mister Simone Inzaghi.

La speranza è quella di vederlo in campo per il debutto in campionato, sabato 17 a Genova contro i rosso-blu ma è più probabile il suo rientro per il match successivo, la settimana dopo a San Siro contro il Lecce.

Marotta può intervenire sul mercato dopo il ko subito da Taremi

Questo problema fisico potrebbe accelerare le operazioni per chiudere la trattativa che vedrebbe vestire la maglia nerazzurra l’islandese Albert Gudmundsson ma l’inserimento nelle ultime ore della Fiorentina potrebbe far saltare il banco.

Intanto Lautaro Martinez sta per rientrare dalle vacanze, meritate dopo il trionfo da protagonista in Coppa America con l’Argentina, e sarà di nuovo lui il principale terminale offensivo dei campioni d’Italia in carica.