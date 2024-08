Ancelotti chiama Marotta: il prezzo è 90 milioni | L’addio era inevitabile

Ancelotti bussa in Serie A, pronta un’offerta ai suoi rivali di sempre: cifra monstre da 90 milioni di euro

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è pronto ad iniziare la sua nuova stagione. Sarà difficile ripetere i medesimi risultati della scorsa, che li ha visti aggiungere alla loro gloriosa bacheca una Liga, una Supercoppa spagnola e la 15esima Champions League della loro storia.

Per mettere minuti nelle gambe e far adattare i nuovi calciatori in vista della Supercoppa Europea da disputare il 14 agosto contro l’Atalanta di Gasperini ha accettata l’invito alla tournèè statunitense dei Soccer Champions Tour 2024, torneo nel quale affronta il Milan di Fonseca, il Barcellona di Flick e il Chelsea di Maresca.

Dal primo match contro i rossoneri ne è uscita sconfitta per 1-0 grazie alla rete di Samuel Chukwueze. Una partita sofferta, con ottimi spunti e un’ottima intensità da parte di entrambe le squadre ed un ritorno al passato per il mister che ha allenato il Diavolo per 8 stagioni vincendo tutti i trofei possibili.

Non c’è da dare molto peso ai risultati delle amichevoli estive, l’importante è arrivare pronti per la nuova stagione con un trofeo già in ballo e con gli altri da disputare e da vincere essendo il Real Madrid, che in questa sessione di calciomercato ha alzata ancor di più il livello generale della rosa, dimostrando di non voler lasciare nulla a nessuno.

Calciomercato estivo

In questo mercato estivo si è mossa in maniera estremamente intelligente, pur perdendo pezzi fondamentali. Ha ceduto per 12 milioni di euro Rafa Marin al Napoli, per circa 2 milioni Joselu all’Al-Gharafa, a parametro zero Nacho Fernandez all’Al-Qadsiah e ha salutao Toni Kroos, ritiratosi dal calcio giocato.

Ha però compensato con la reintegrazione di Jesùs Vallejo dopo il prestito al Granada, l’acquisto della giovane stella Endrick dal Palmeiras per 70 milioni totali, bonus compresi, e l’ufficialità dopo anni di trattative di Kylian Mbappè, accolto da 81000 tifosi al Santiago Bernabeu.

Colpo da novanta

Seppur ha in rosa Antonio Rudiger, che è attualmente uno dei migliori centrali difensivi al mondo, l’addio del capitano Nacho Fernandez e i problemi fisici di Eder Militao e David Alaba comportano la necessità di acquistare un nuovo difensore centrale per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

In seguito alla mancata chiusura della trattativa per Leny Yoro, 18enne francese trasferitosi al Manchester United per 65 milioni di euro, i Blancos puntano Alessandro Bastoni, perno della difesa dell’Inter di Simone Inzaghi e della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Per il classe 1999, data la sua duttilità ed utilità nello scacchiere nerazzurro, la società chiede almeno 80 milioni di euro, cifra che il Real Madrid valuterà se spendere pur avendo la consapevolezza che sarà difficile strapparlo dalla squadra Campione d’Italia.