Mercato Inter, nel mirino il nuovo Benzema: numeri incredibili

Mercato Inter in fermento. I nerazzurri sono pronti a tuffarsi sul mercato, in particolare per il reparto offensivo, dopo l’infortunio di Marko Arnautovic e le difficoltà nel cedere Joaquin Correa. L’attenzione in attacco è ora tutta concentrata su Karim Konaté, il giovane talento ivoriano di proprietà del Salisburgo che ha diverse sembianze contro un ex fuoriclasse del Real Madrid.

Le prime amichevoli pre-campionato hanno convinto Simone Inzaghi a modificare le idee in questa sessione estiva, con indicazioni alle dirigenze che, chiaramente, sono state alterate dagli ultimi eventi. Con Arnautovic e Taremi indisponibili per problemi muscolari, la necessità di un nuovo attaccante è diventata fondamentale. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo in cima Konaté per la fase offensiva.

Chi è Karim Konaté e quell’ispirazione a Benzema

Karim Konaté, attaccante classe 2004, è considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Paragonato a Didier Drogba in patria, Konaté si ispira a Karim Benzema per il suo stile di gioco e per le sue caratteristiche. La scorsa stagione, ha segnato 20 gol nel campionato austriaco, dimostrando un clamoroso fiuto per il gol.

Il Salisburgo valuta il cartellino di Konaté intorno ai 25 milioni di euro. Il giovane ivoriano ha un contratto fino al giugno 2028. L’Inter dovrà fare una valutazione sulle condizioni fisiche del giocatore, attualmente alle prese con un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal match di preliminari di Champions League contro il Twente.

La carriera di Konaté

Konaté ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’ASEC Mimosas, segnando 23 gol in 29 presenze e contribuendo alla vittoria del campionato ivoriano. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e nell’estate del 2022 è stato acquistato dal Salisburgo per 3,5 milioni di euro. Prestato al Liefering, club legato proprio al Salisburgo, ha continuato a stupire con 18 presenze e 3 gol, oltre a 7 presenze e 6 gol in Youth League.

Mercato Inter, in attacco c’è un problema per Inzaghi

L’infortunio di Konaté rappresenta un dubbio per la dirigenza, ma l’Inter è intenzionata a valutare attentamente la situazione prima di avanzare una proposta economica concreta. L’obiettivo primario è quello di liberare spazio in attacco con la cessione di Correa, per poi procedere con l’acquisto di un nuovo attaccante.