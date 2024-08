Cabal, l’Inter si vendica e soffia alla Juve il nuovo Sergio Ramos

L’Inter ha individuato il sostituto di Cabal, sta per ingaggiare il nuovo Sergio Ramos, tra i migliori prospetti dell’ultima Liga

Sfumato il colpo Cabal, che ha firmato per la Juventus, l’Inter è ancora alla ricerca di un rinforzo per ultimare il reparto arretrato. Oaktree cerca un profilo di prospettiva per ripetere un’operazione simile a quella di Bisseck, con un giocatore che possa garantire una plusvalenza futura. L’identikit è quello di un giocatore dal piede sinistro e dalla duttilità tattica, schierabile sia come centrale difensivo che come esterno nel centrocampo a cinque.

La lunga assenza di Buchanan, a causa dell’infortunio occorsogli nel ritiro del Canada durante l’ultima Copa America, costringe Beppe Marotta a correre ai ripari con un investimento in entrata che non superi i 10 milioni di euro.

Sondati diversi nomi, da Nathan Zézé del Nantes a Robert Renan, il cui cartellino è di proprietà dello Zenit San Pietroburgo ma è in prestito fino a dicembre all’Internacional fino a Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria.

Bocciati invece i possibili innesti di Mario Hermoso e di Ricardo Rodriguez, entrambi svincolati e in cerca di una nuova sistemazione, ma di età avanzata e non futuribili. Per questo motivo l’idea di Marotta sta ricadendo nelle ultime ore su un nuovo giovane talento.

Marotta ha messo nel mirino uno dei migliori centrali dell’ultima Liga spagnola

Stando a quanto riporta Tuttosport, piace molto Yarek Gasiorowski, centrale classe 2005 del Valencia, campione d’Europa in carica con la Spagna Under 19, la stessa che ha sconfitto l’Italia di Camarda in semifinale ai tempi supplementari.

Il suo procuratore è lo stesso di Josep Martinez che si è già trasferito all’Inter dal Genoa il mese scorso. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma il club di Liga ha un’opzione per un rinnovo biennale automatico, con una clausola intorno ai 15 milioni.

Per la stampa spagnola l’Inter può ingaggiare il nuovo Sergio Ramos

L’Inter è rimasta impressionata dal buon senso del posizionamento, dalla capacità di pressare l’avversario e dalla visione di gioco di ottimo livello, oltre al vizio del goal. Per quest’ultimo motivo in patria lo paragonano a Sergio Ramos che ha segnato molto in carriera tra Real Madrid e Nazionale.

Quello del difensore è un tassello da completare al più presto per l’Inter che dovrà poi regalare a mister Inzaghi un nuovo attaccante, una volta piazzati in uscita uno tra Correa ed Arnautovic o addirittura entrambi.