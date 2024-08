Marotta, doppia operazione: ‘Ti prendo e rimani un anno in Serie B’ | Formula accettata dall’agente

Il direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta sta imbastendo una trattativa con ottime prospettive per il futuro, può firmare ma crescere ancora in Serie B

L’Inter sta cercando di fare cassa per chiudere gli ultimi obiettivi di questa campagna acquisti. Il mister ha chiesto alla dirigenza nerazzurra di avere a disposizione cinque attaccanti per evitare di dover fronteggiare un’emergenza analoga allo scorso autunno, quando Thuram e Lautaro Martinez furono costretti, senza che questo avesse delle ripercussioni, a fare gli straordinari.

L’arrivo di Taremi è già un tassello importante in tal senso, anche se si è infortunato nelle ultime ore e rischia di saltare la prima di campionato. Ceduto in prestito Valentin Carboni, passato al Marsiglia di De Zerbi, con l’Inter che ha il diritto di recompra nel caso in cui i francesi esercitassero il riscatto della stellina classe 2005.

Un altro giovane talento della cantera dei campioni d’Italia è Lucien Agoume che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Siviglia. Gli andalusi lo vorrebbero ancora in rosa ma stavolta a titolo definitivo sulla base di 5 milioni e il 50% della futura cessione.

Un altro piccolo gruzzoletto è racimolato dalla partenza, ancora a titolo definitivo, di Satriano che torna al Brest, club dove ha militato la scorsa stagione raggiungendo il terzo posto e una storica qualificazione in Champions League. L’accordo è vicino e sarà definito intorno ai 6 milioni di euro più bonus.

Inter e Sampdoria sono in contatto, in ballo il futuro di due giovani di talento

L’Inter ha messo nel mirino il giovane Giovanni Leoni della Sampdoria. I blucerchiati lo hanno ingaggiato a gennaio e riscattato dal Padova dopo che si è messo in mostra nei suoi primi sei mesi in Serie B.

Marotta è disposto a prelevarlo ma lasciarlo ancora un anno in Liguria. Samp che ha chiesto, nel frattempo all’Inter di poter avere di nuovo in rosa Filip Stankovic data la cessione di Emil Audero al Como e il bisogno di ingaggiare un nuovo portiere.

Una Samp che riparte da Andrea Pirlo e che ha rinforzato l’attacco

La Sampdoria è ancora affidata ad Andrea Pirlo e che ha ingaggiato due tra i migliori centravanti della cadetteria come Tutino e Coda, con l’obiettivo di conquistare la promozione che è sfumata ai play-off.

Un girone di ritorno in crescita e si ripartirà dall’ottimo rendimento degli ultimi mesi per cercare di tornare in Serie A, categoria che compete a una tifoseria molto calda e alla storia recente importante del club.