Arnautovic, ciao ciao Inter | Inzaghi se ne libera e lo manda in provincia: ‘Vai a lottare per la salvezza’

L’Inter sta per liberarsi anche dell’ingaggio di Arnautovic, la punta sta per firmare per un altro club di Serie A, lotterà per la salvezza

Marko Arnautovic non è in cima alle gerarchie di Simone Inzaghi all’Inter. Il centravanti austriaco, 35 anni compiuti ad aprile, è tra i giocatori da sacrificare in uscita per poter piazzare il colpo Gudmundsson, ritenuto il profilo ideale per completare il reparto offensivo dei nerazzurri per la prossima stagione.

Arrivato la scorsa estate ad Appiano Gentile, Arnautovic non è riuscito ad incidere, tra un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nel periodo invernale, e molta panchina a favore di Thuram e Martinez, promossi come coppia di centravanti titolare.

Cinque reti realizzate in campionato per lui, una che poteva essere decisiva per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League nell’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid, ma messa a segno dopo aver fallito altre occasioni ghiotte.

Nonostante il curriculum importante e la garanzia di incisività realizzativa, Marotta sta avendo fatica a piazzarlo sul mercato, con la richiesta di almeno 10 milioni per poterne pareggiare l’investimento compiuto per strapparlo dodici mesi fa al Bologna.

Arnautovic può trasferirsi al Como, l’indiscrezione delle ultime ore

Il quotidiano Il Giorno lancia però l’indiscrezione relativa a un avvistamento di Arnautovic al Como. Il centro sportivo di Appiano non è molto distante dalla città lagunare ma fa scatenare l’ipotesi di una trattativa in corso con l’ambizioso club, neopromosso in Serie A.

Dopo le ufficialità degli acquisti di Emil Audero e quello di Raphael Varane, il Como è infatti alla ricerca di una prima punta. Sui taccuini dei dirigenti lariani ci sono quelli di Martial e Depay, profili che non si discostano molto da quello di Arnautovic.

Il Como sta allestendo un organico importante per il suo ritorno in Serie A

Il Como sta compiendo una campagna acquisti di grande livello, potendo disporre di una delle proprietà con le maggiori risorse finanziarie a livello mondiale. Importanti gli innesti di Moreno e di Andrea Belotti in attacco, in cerca di rilancio dopo due annate sottotono con Roma e Fiorentina.

Cesc Fabregas non si pone limiti e spera di chiudere in fretta la pratica salvezza, togliendosi qualche soddisfazione in più. La lotta per evitare la retrocessione si prospetta ancora più avvincente, con molte compagine che si sono rinforzate e con il livello medio che si appresta ad essere superiore.