Mercato da 10 e lode, ma ne manca uno: Inzaghi vuole sostituire Bastoni | Società al lavoro

Mercato strabiliante dell’Inter ma Inzaghi non è ancora contento: va trovato il sostituto di Bastoni prima della nuova stagione

Mancano le ultime tre partite da disputare vs Pisa, Al-Ittihad e Chelsea e l’Inter potrà definitivamente concludere il ciclo delle amichevoli estive e concentrarsi definitivamente per l’inizio della nuova stagione che si terrà il 17 agosto, con la prima partita di Serie A vs Genoa.

Un’annata con tante responsabilità, in cui dovranno difendere la terza Supercoppa Italiana vinta consecutivamente ed il tricolore che gli ha permesso di cucire la seconda stella sul petto, oltre che far meglio in Europa dopo l’uscita agli ottavi di finale nell’ultima stagione.

La nuova proprietà vuole ripotare quanto prima un trofeo europeo in casa nerazzurra, con l’ultimo vinto nello storico Triplete del 2010 e sfiorato per ben due volte nell’ultimo quinquennio, uno in finale di Europa League nel 2020, l’altro in finale di Champions League nel 2023.

Massima fiducia alla squadra con nuovi arrivi e tanti addii e massima fiducia al mister Simone Inzaghi, rinnovato con un biennale a 6.5 milioni di euro a stagione che lo rendono l’allenatore più pagato dell’intera Serie A.

Mosse di mercato

La dirigenza sta lavorando insistentemente per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione, occupandosi di acquisti e cessioni. Ha ceduta in prestito di Zinho Vanheudsen e Sebastiano Esposito e non ha rinnovata i contratti di Stefano Sensi, Juan Cuadrado, Davy Klaassen, Emil Audero e Alexis Sanchez.

Ha invece riscattata definitivamente Davide Frattesi e Marko Arnautovic, ha acquistata Josep Martinez dal Genoa per 13 milioni di euro e a parametro zero due profili di assoluto talento ed esperienza, Piotr Zielinski dal Napoli e Medhi Taremi dal Porto.

L’ultimo nodo da risolvere

Un mercato da 10 e lode, perchè il valore totale della rosa a disposizione di Inzaghi è nettamente aumentato, sono stati mandati via gli esuberi ed il bilancio non ha subito variazioni, ma c’è ancora un tassello da risolvere per completare il calciomercato e l’organico nerazzurro.

Si tratta del vice Alessandro Bastoni, un ruolo inizialmente assegnato a Carlos Augusto, che adesso è diventato l’alternativa di Dimarco in seguito al grave infortunio di Buchanan rimediato in Nazionale. L’Inter è alla ricerca di un centrale mancino, con tanti nomi presenti sul taccuino, ma che per essere acquistati necessitano prima di una cessione da parte del club dalla quale ricavare il tesoretto da investire; in cima alla lista dei partenti ci sono Joaquin Correa e Lucien Agoumè, che l’Inter proverà a piazzare fino agli ultimi giorni di calciomercato per regalare ad Inzaghi l’ultimo pezzo del puzzle.