Parametro zero? No grazie: Ausilio porta due ragazzini alla Pinetina | Costano 30 milioni

L’Inter lancia un chiaro segnale, è sempre più scatenata sul mercato: in dirittura d’arrivo due giovani talentuosi

La nuova proprietà che gestisce l’Inter, ossia il fondo statunitense denominato Oaktree, ha già reso felice i tifosi per le ambizioni dimostrate fino ad ora: non c’è interesse nel vendere il club nel breve termine, la volontà è quella di portare il Biscione ad essere tra le società più forti e potenti d’Europa.

Per raggiungere tale obiettivo, oltre che riconfermare il proprio ciclo vincente in Italia difendendo il tricolore e la Supercoppa Italiana, la squadra di Simone Inzaghi dovrà cercare di andare quanto più in fondo possibile in Champions League ed ambire alla finale che si giocherà all’Allianz Arena del Bayer Monaco.

L’ultima coppa europea vinta dall’Inter risale al 2010 nello storico Triplete guidato da Josè Mourinho; da quella data ha disputata due finali entrambe perse, una di Europa League nel 2020 contro il Siviglia di Lopetegui, l’altra di Champions League nel 2023 contro il Man City di Pep Guardiola.

Dopo aver riconfermato fiducia totale nel mister rendendolo l’allenatore più pagato in Serie A con un contratto da 6.5 milioni di euro a stagione, Oaktree si sta muovendo insistentemente anche in chiave mercato per rafforzare la rosa. Fino ad ora ha ufficializzata tre colpi di assoluto livello: Josep Martinez dal Genoa, Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli.

Costruire il futuro

Oltre che risanare il bilancio, che nel giro di due stagioni raggiungerà finalmente un saldo positivo e permetterà alla società di avere maggiore libertà per gli investimenti da effettuare, l’Inter pensa già al futuro, con l’obiettivo di costruire una squadra composta da un mix di esperienza e di giovani.

Di giocatori già pronti ne ha in abbondanza, è arrivato il momento di acquistare prospetti con grandi margini di crescita ed eventualmente rivendibili in futuro per attivare la politica del player trading ed incrementare sempre più il valore del club.

Due prospetti nel mirino

Piero Ausilio sta seguendo con attenzione due giovani, Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo e Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria, entrambi di piede mancino, caratteristica che l’Inter sta cercando in un difensore per ovviare all’assenza dell’infortunato Buchanan, che verrà sostituito da Carlos Augusto sulla fascia sinistra come alternativa a Dimarco.

Sono entrambi del 2003 e si presentano come calciatori molto duttili,che oltre al ruolo di difensore centrale possono ricoprire quello di terzino ed esterno, propriò ciò che stava cercando Simone Inzaghi. Per portarli a Milano servono circa 30 milioni di euro, cifra che il club nerazzurro può permettersi di spendere dopo che ha fino ad ora investita solamente 13 milioni di euro per i suoi colpi estivi.