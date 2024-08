Calciomercato Inter, la scelta di Inzaghi sorprende tutti

Calciomercato Inter in fermento. L’Inter potrebbe presto cambiare totalmente la sua strategia di mercato. Le prime amichevoli del pre-campionato hanno spinto Simone Inzaghi a riconsiderare le priorità in questa sessione estiva di calciomercato, per coprire lacune nella squadra nerazzurra. Inizialmente concentrata sulla ricerca di un difensore a seguito dell’infortunio di Tajon Buchanan, l’Inter potrebbe, ora, è concentrata a puntare su un nuovo attaccante.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, le lacune nel reparto offensivo hanno convinto Inzaghi a chiedere rinforzi in nel settore offensivo. L’infortunio di Mehdi Taremi, l’affaticamento di Marko Arnautovic e la scarsa preparazione fisica di Marcus Thuram e Lautaro Martinez (che rientrerà ad Appiano domani) potrebbero obbligare il tecnico a schierare una formazione d’emergenza per la prima di campionato contro il Genoa, gara inaugurale della nuova stagione di Serie A 2024-2025.

Calciomercato Inter, il rinforzo dei nerazzurri si trova in casa

Nonostante la necessità iniziale di rinforzare la difesa attingendo dal mercato, la forma impressionante di Yann Aurel Bisseck durante le prime uscite estive e il ritorno previsto di Buchanan per fine ottobre hanno portato il club a considerare un cambio di rotta. L’Inter potrebbe dunque reindirizzare l’investimento destinato alla difesa verso l’acquisto di un quinto attaccante, come richiesto da Inzaghi.

Prima di procedere con qualsiasi nuovo acquisto, l’Inter dovrà liberare spazio nel reparto d’attacco. Questo significa trovare una sistemazione per Joaquin Correa, il cui trasferimento libererebbe lo slot necessario per l’arrivo di un nuovo attaccante.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: l’Inter è pronta a muoversi rapidamente per affrontare al meglio la nuova stagione.