Colpo di scena Inter: c’è l’infortunio di Taremi, Lautaro torna prima

Inizia con un colpo di scena la stagione dell’Inter 2024-2025: Mehdi Taremi, uno dei nuovo acquisti dei nerazzurri in questa sessione di calciomercato, ha subito un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane. Il centravanti iraniano non ha partecipato agli allenamenti ultimo ed era assente nell’amichevole contro il Pisa.

Secondo il comunicato ufficiale del club, Taremi ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua condizione sarà nuovamente valutata la prossima settimana, con l’obiettivo di recuperarlo in tempo per la prima giornata di campionato contro il Genoa il 17 agosto alle 18.30.

Taremi si fa male, Lautaro torna in anticipo

Ma le novità in casa Inter non finiscono qui: Lautaro Martinez ha deciso di anticipare il suo ritorno dalle vacanze per rispondere alla chiamata di Simone Inzaghi. Il post su Instagram del capitano nerazzurro lasciava già intuire un rientro imminente, ma ora è ufficiale. Lautaro, miglior marcatore dell’ultima Coppa America, tornerà alla Pinetina nei prossimi giorni, accorciando le sue ferie per sostenere la squadra. L’infortunio di Taremi, chiaramente, è stata determinate per la scelta viste le esigenze del tecnico.

Fonti di Sky Sport rivelano che la telefonata di Inzaghi a Lautaro, subito dopo l’infortunio di Taremi, è stata determinante. L’attaccante argentino ha capito le necessità dell’allenatore ed ha quindi deciso di rientrare prima del previsto. Al suo arrivo a Milano, verrà formalizzato anche il suo rinnovo contrattuale fino al 2029, con un ingaggio di 9,5 milioni di euro a stagione più bonus, accordo firmato mentre si trovava negli Stati Uniti per la Copa America.

Infortunio Taremi, quando è previsto il rientro in campo?

Nel frattempo, Mehdi Taremi non vede l’ora di tornare in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante iraniano spera di saltare solo le ultime amichevoli estive per essere pronto per le partite ufficiali. La sua ansia di rientrare è palpabile, e attende con impazienza i nuovi controlli per stabilire una roadmap sicura e precisa per il suo recupero.