Mercato Inter, Gudmundsson resta in Serie A: c’è l’offerta

Albert Gudmundsson sta per realizzare il suo desiderio di rimanere in Serie A, ma non con la maglia dell’Inter. Il Genoa, attuale club dell’attaccante islandese, è in trattative avanzate con la Fiorentina per la cessione del giocatore.

Secondo il quotidiano La Repubblica, Gudmundsson avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento in Toscana. Le due squadre stanno ora limando i dettagli economici, ma l’accordo sembra vicino grazie alla formula proposta dal club Viola: un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il Genoa attende e cercherà di fino alla fine di ottenere 5 milioni in più per la chiusura dell’operazione.

Mercato Inter, perché Gudmundsson non è una trattativa fattibile

L’Inter, che aveva manifestato un estremo interesse per il brillante giocatore, resta in attesa, consapevole che senza le cessioni di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, l’acquisto di Gudmundsson potrebbe sfumare definitivamente. Semmai ci fossero ancora speranze, vista la trattativa alle battute finali tra Genoa e Fiorentina.

Dopo il fallimento del trasferimento lo scorso gennaio, la Fiorentina è tornata a puntare seriamente su Gudmundsson. Dopo Repubblica, anche secondo Gianluca Di Marzio, i viola hanno presentato una prima offerta concreta al Genoa: un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, legato al raggiungimento di alcuni parametri. Sebbene il Genoa non abbia ancora accettato, le trattative proseguono e la possibilità di vedere Gudmundsson in maglia viola diventa sempre più concreta. L’Inter dovrà giocoforza puntare su altri giocatori per coprire quella casella.