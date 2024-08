In attacco non c’è spazio, te ne torni in Ligue 1: Marotta lo manda a casa dopo un solo anno

L'Inter festeggia un goal in campionato - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

L’Inter cede l’attaccante che torna così a giocare in Ligue 1, sacrificio necessario per le casse del club quello concordato tra Marotta e Inzaghi

Il mercato dell’Inter sta subendo una frenata. Dopo il mancato arrivo di Juan Cabal a ultimare il reparto arretrato, i nerazzurri studiano alternative per consegnare a mister Inzaghi l’uomo richiesto per la retroguardia. Il profilo nel mirino del club campione d’Italia è quello di un giovane di prospettiva in grado di ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che di terzino, alzato a centrocampo.

Confermato infatti come modulo il 3-5-2 che tanto ha dato al tecnico la passata stagione, con schemi assimilati e che dovranno essere trasmessi ai nuovi arrivi, pronti a dare il loro contributo all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Il nodo principale da sciogliere riguarda però il reparto offensivo. I test amichevoli sinora disputati hanno mostrato un Taremi in splendida forma, dimostrando quanto il suo approdo a Milano possa essere prezioso in termini realizzativi.

L’iraniano svolgerà il ruolo di vice Lautaro ma ha le carte in regola per essere un titolare aggiunto data la capacità di fare male sotto porta e l’esperienza maturata anche in campo internazionale nella sua precedente parentesi al Porto.

Torna in Ligue 1, l’Inter costretto a cederlo, la punta lascia Appiano Gentile

Thuram dovrebbe essere sempre il compagno di reparto del capitano argentino. Acquistato un anno fa, è stato grande protagonista con la maglia nerazzurra. Può invece tornare in Ligue 1 Martin Satriano, con il Brest che lo ha richiesto dopo averlo avuto tra le proprie file lo scorso campionato, concluso con una storica qualificazione in Champions League e il terzo posto.

L’attaccante uruguaiano non rientra nei piani dell’Inter che vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Secondo quanto riporta Tuttosport, fra le due società sarebbe già stato trovato l’accordo sulla base di 6 milioni più bonus. Satriano nell’ultima annata in Francia ha siglato 4 gol, accompagnati da 4 assist in Ligue 1, soprattutto ha dimostrato di essersi ambientato benissimo, apprezzato sia dai tifosi che dai compagni di squadra.

Le mosse dell’Inter in attacco, cedere per arrivare all’obiettivo in entrata

Nerazzurri che stanno cercando di piazzare sul mercato diversi esuberi, sia per avere maggiori risorse economiche da investire, sia per liberare slot in attacco per acquistare la punta islandese del Genoa Gudmundsson e battere la concorrenza della Juventus.

I partenti sono anche Agoumé e Correa, mentre Arnautovic potrebbe restare se non dovesse arrivare un’offerta di almeno 10 milioni.