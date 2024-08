Plusvalenza Inter, fatto fuori il preferito di Suning | C’è un maxi bonus alla firma

L’Inter sta per cedere uno dei giocatori più apprezzati dalla precedente presidenza dei Suning, decisivo il bonus inserito nell’accordo

L’Inter sta cercando di fare cassa per chiudere gli ultimi due obiettivi di questa campagna acquisti. Inzaghi ha bisogno di un difensore dal piede mancino e dalla duttilità tattica, utilizzabile sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque. Un intervento in entrata reso necessario dal problema fisico che ha subito Buchanan a inizio ritiro e che lo costringerà a saltare la prima parte di stagione.

Quella interista è stata tra le difese meno battute d’Europa lo scorso anno e dovrebbe restare pure Dumfries, almeno questa è la volontà della società. Molto dipenderà dalla scelta dell’olandese di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025.

Il mister ha inoltre chiesto alla dirigenza nerazzurra di avere a disposizione cinque attaccanti per evitare di dover fronteggiare un’emergenza analoga allo scorso autunno, quando Thuram e Lautaro Martinez furono costretti, senza che questo avesse delle ripercussioni, a fare gli straordinari.

L’arrivo di Taremi è già un tassello importante in tal senso e dovrebbe essere confermato pure Marko Arnautovic visto il sacrificio di Valentin Carboni, passato in prestito al Marsiglia di De Zerbi, con l’Inter che ha il diritto di recompra nel caso in cui i francesi esercitassero il riscatto della stellina classe 2005.

Lascia l’Inter a titolo definitivo, la punta non rientra nei piani di Inzaghi

Un altro giovane talento della cantera dei campioni d’Italia è Lucien Agoume che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Siviglia. Gli andalusi lo vorrebbero ancora in rosa ma stavolta a titolo definitivo.

L’accordo è quasi ultimato, sulla base di 5 milioni di euro con il 50% della futura cessione del giocatore, una percentuale molto alta che sblocca la trattativa e convince Marotta ad assecondare le richieste del club iberico.

Non solo Agoumé, un altro giovane consente all’Inter di avere qualche milioni in più

Un altro piccolo gruzzoletto è racimolato dalla partenza, ancora a titolo definitivo, di Satriano che torna al Brest, club dove ha militato la scorsa stagione raggiungendo il terzo posto e una storica qualificazione in Champions League.

Per il centravanti uruguaiano si presenta la grande chance di giocare nella massima competizione europea in una società che lo ha accolto e fatto integrare al meglio. L’accordo è vicino e sarà definito intorno ai 6 milioni di euro più bonus.