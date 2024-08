Chiesa all’Inter: una clamorosa indiscrezione porta a…Marotta

Chiesa all’Inter non è più un ipotesi impossibile. Thiago Motta non ha fatto giri di parole: Federico Chiesa è stato escluso dalle recenti amichevoli per motivi di mercato. Con il contratto in scadenza tra un anno, l’attaccante italiano deve trovare una nuova destinazione al più presto. La decisione dell’allenatore bianconero sembra mettere definitivamente fine all’avventura di Chiesa con la maglia della Juventus.

L’agente di Chiesa è già andato a Londra per valutare l’interesse di Tottenham e Chelsea, anche se finora la Premier League sembra fredda sull’oramai ex attaccante della Juventus. Nel frattempo, l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘ riporta che Ramadani è tornato a Torino per discutere con i bianconeri delle possibili soluzioni.

La Juventus non vuole perdere Chiesa a zero: Marotta sogna il colpo in grande stile

La Juventus vuole assolutamente evitare un Dybala 2.0, cercando di non perdere Federico Chiesa a parametro zero. Sono recenti i contatti tra l’agente del giocatore e i vertici dell’Inter. Contatti che chiaramente alimentano la preoccupazione di un possibile trasferimento alla corte di Giuseppe Marotta, non nuovo a colpi clamorosi a parametro zero.

Per evitare questa eventualità, la Juventus sta considerando uno scambio con il Napoli, che potrebbe vedere Chiesa vestire la maglia azzurra mentre Giacomo Raspadori farebbe il percorso inverso verso Thiago Motta. Non è una trattativa facile, anche perché Conte vorrebbe la squadra al completo prima dell’inizio del campionato, senza stravolgimenti al fotofinish.

Chiesa-Inter possibile, ma ci sono altre opzioni sul tavolo

L’ipotesi di vedere Chiesa nel ruolo di esterno in uno schema 3-5-2, come ai tempi di Perisic all’Inter di Conte, piace all’allenatore ma non convince del tutto Manna. Daniele De Rossi ha confermato la volontà del club di portare a Roma almeno un altro esterno, ma al momento non ci sono trattative concrete con la Roma, che aveva sondato il terreno per Chiesa prima di concentrarsi su Soulé.

Chiesa andrà al Napoli, alla Roma o sceglierà la Premier League? Staremo a vedere.