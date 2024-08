Niente giovani alla Pinetina: ’Lascia per 40 milioni’ | Il primo sacrifico di Oaktree è un difensore

Inzaghi in allenamento - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il primo top player che è stato sacrificato dalla nuova proprietà degli Oaktree è un difensore, il giovane talento lascia l’Inter per ben 40 milioni

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore dato l’infortunio di Buchanan e la probabile partenza di Dumfries. L’olandese non ha ancora deciso se accettare la proposta di rinnovo offerta da Marotta, con un aumento di stipendio. I nomi più papabili e alla portata in questo momento sono quelli di Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez a parametro zero ma la dirigenza vorrebbe un profilo diverso.

Una volta sfumato il colpo Cabal, le manovre di Marotta restano le stesse, quelle di individuare un difensore che abbia potenzialità di crescere per poter avere un’eventuale plusvalenza futura, come può capitare con Bisseck.

Quest’ultimo si è presentato al raduno in perfette condizioni psico-fisiche, brillando nelle prime amichevoli vinte con Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Complice l’assenza del francese Benjamin Pavard ancora in vacanza dopo Euro 2024, Simone Inzaghi lo ha schierato sempre dall’inizio nella difesa a tre.

Ciò che colpisce di Bisseck è anche la capacità di poter ricoprire più ruoli, un vero e proprio jolly a disposizione di mister Inzaghi che vorrebbe tenerselo stretto in vista della prossima stagione ma potrebbe non essere così.

Bisseck piace molto al Real Madrid di Ancelotti, i Blancos pronti a offrire 40 milioni

Il giovane è finito, infatti, nel mirino del Real Madrid che, perso l’esperto spagnolo Nacho Fernandez andato a giocare in Arabia Saudita all’Al-Qadsiah, si è fatto soffiare il giovane francese Leny Yoro, trasferitosi dal Lille al Manchester United per 62 milioni di euro.

I campioni d’Europa in carica hanno le disponibilità economiche per accontentare le richieste di Marotta, che si aggirano intorno ai 40 milioni, anche se, da un certo punto di vista, la speranza è che un’offerta concreta non arrivi.

Il valore del difensore è in continua crescita, Marotta festeggia se riuscirà a cederlo

Il difensore tedesco è arrivato l’estate scorsa dai danesi dell’Aarhus per 7 milioni di euro con un ingaggio da 800mila euro netti a stagione, nel giro di un solo anno il classe 2000 ha aumentato in maniera netta il valore del proprio cartellino e rappresenta un patrimonio per i nerazzurri.

La sensazione è che potrebbe addirittura crescere anche nella sua valutazione se dovesse restare ancora una stagione a Milano ma già così Marotta metterebbe a segno una plusvalenza di grande livello.