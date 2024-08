Rodriguez, no grazie: Oaktree fa all-in sul classe 2005 | E Ausilio ha trovato finalmente i soldi

L’ipotesi Ricardo Rodriguez all’Inter è stata definitivamente scartata: Oaktree vuole puntare sui giovani, all-in sul 19enne

Il nuovo fondo di investimenti statunitense divenuto proprietà dell’Inter il 22 maggio 2024 è stato più che chiaro: l’obiettivo è portare il club ai vertici del calcio europeo, sistemare definitivamente la situazione finanziara del club e puntare sui giovani.

Oaktree vuole continuare il ciclo vincente che da anni persiste in territorio italiano, ma vuole ampliare le sue vittorie anche in Europa. L’ultima risale al trionfo nel 2010; da lì in poi due finali, una di Europa League persa nel 2020 contro il Siviglia, una di Champions League persa nel 2023 contro il Manchester City.

Per farlo c’è bisogno di rafforzare quanto più possibile l’organico pur agendo sempre in funzione del bilancio, che dopo anni sta finalmente raggiungendo il saldo positivo grazie ai tanti incassi delle ultime stagioni derivanti dalle vittorie e dalle cessioni.

Nonostante ciò l’Inter diventa anno dopo anno sempre più competitiva, con tutto il merito che va dato alla dirigenza che anche in questo calciomercato è riuscita a rafforzarsi con tre ottimi colpo quali Josep Martinez, portiere erede di Yann Sommer, Medhi Taremi e Piotr Zielinski con soli 13 milioni di euro.

Investire sui giovani

Di pari passo la nuova proprietà si sta muovendo anche per ringiovanire la rosa, nonostante i più “anziani” siano stati in grado di risollevare il club da uno dei periodi più bui della sua storia. C’è bisogno di esperienza nella rosa ma è arrivato il momento di investire sui giovani che rappresenteranno il futuro del club.

Oltre a gettare le fondamenta del club nerazzurro, acquistare calciatori di giovani età aiuta anche in chiave mercato, rendendo possibile attuare il player trading che in caso di riuscita permette alla società di avere nel tempo sempre più fondi e maggiore libertà da investire.

Prossimo obiettivo

Prosegue la ricerca da parte della dirigenza nerazzurra e di Simone Inzaghi di un difensore centrale di piede mancino che agisca da braccetto nella consolidata difesa a tre. Il nome in pole era Ricardo Rodriguez, prossimo alla scadenza con il Torino, ma le attenzioni si sono concentrate su Nathan Zezè, difensore del Nantes.

Il classe 2005, data l’età, ha enormi margini di miglioramento e segue perfettamente la nuova politica di Oaktree. La scorsa stagione ha risposto presente alla fiducia del mister collezionando 18 presenze in tutte le competizioni ma adesso è pronto a fare il salto di qualità. Nonostante molti club inglesi siano su di lui ha già dato priorità all’Inter; adesso tocca al club nerazzurro formalizzare un’offerta al club francese e avviare la trattativa per il suo approdo ad Appiano Gentile.