Dumfries, rinnovo e addio: al suo posto Marotta pesca dal Manchester | Il giocatore vuole solo l’Inter

Separazione decisa da entrambe le parti, Dumfries e l’Inter si diranno addio: al suo posto è in arrivo un calciatore dal Manchester United

All‘Inter di Simone Inzaghi mancano 3 amichevoli estive da disputare. Una vs Pisa,una vsl’Al-Ittihad e l’ultima vs Chelsea che chiuderà il cerchio della preparazione estiva, prima di iniziare la nuova stagione di Serie A il 17 agosto, contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris.

Sono 3 le partite disputate fino ad ora: vs Lugano vinta 3-2 il 17 luglio, vs Pergolettese vinta per 2-1 il 22 luglio e vs Las Palmas vinta per 3-0 il 27 luglio; tutte hanno dato risposte posititive con la squadra che si è dimostrata pronta ad affrontare la nuova stagione.

Un’annata che non sarà sicuramente semplice perchè oltre che riconfermarsi in Italia dopo la vittoria del tricolore e della Supercoppa Italiana, la nuova proprietà esige che il club raggiunga anche la vetta europea, sfiorata con le sconfitte in finale di Europa League nel 2020 e di Champions League nel 2023.

Per farlo Oaktree cercherà di mettere a disposizione del mister la miglior rosa possibile, sfruttando l’attuale sessione di calciomercato in corso nella quale già hanno acquistato Josep Martinez dal Genoa per 13 milioni di euro e Medhi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero.

Intrecci di mercato

Il Manchester United è agli ultimi dettagli per finalizzare la trattativa Noussair Mazraoui, terzino marocchino del Bayern Monaco, ma per farlo ha bisogno di cedere Aaron Wan Bissaka, terzino inglese che non rientra più nei progetti di Ten Hag ma è molto apprezzato dall’Inter.

Il calciatore, nonostante un’offerta arrivata dal West Ham, ha dato priorità ai nerazzurri che per acquistarlo dovranno cedere a loro volta Denzel Dumfries, in procinto di rinnovare il suo contratto fino al 2028 con ingaggio di 4 milioni di euro annui, praticamente raddoppiato rispetto al precedente.

Complicazioni nella trattativa

Un paio di mesi fa il club italiano e il club inglese si contattarono per instaurare uno scambio tra l’olandese e l’inglese ma l’Inter rifiutò, sia perchè riteneva superiore la valutazione del cartellino di Dumfries sia perchè è a conoscenza che nel caso in cui la trattativa fosse stata rimandata, avrebbe potuto acquistare Wan Bissaka a parametro zero la prossima stagione.

L’altro nodo nella trattativa è proprio il Manchester United, la cui prima scelta rimane sempre Mazraoui ma che segue da tempo proprio l’esterno difensivo dell’Inter, il che implica che nel caso in cui la trattativa con il marocchino fallisse, i Red Devils piomberebbero su Dumfries, che non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale nonostante l’accordo con la società nerazzurra. Il trasferimento dell’esterno del Bayern Monaco in Premier League non ha ancora trovato una via definitiva per essere concretizzato, ergo l’Inter deve stare attenta e rimanere con gli occhi aperti.