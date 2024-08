Inter, cambio totale in dirigenza: terremoto ai piani alti | Nuovo presidente annunciato a sorpresa

Rivoluzione totale ed improvvisa dell’organigramma in casa Inter: cambiano tutti i ruoli, compreso il presidente

Con il passaggio di proprietà dalla famiglia Suning al fondo di investimento statunitense Oaktree, l’Inter è stata soggetta ad importanti cambiamenti in ogni settore. Sono cambiate le ambizioni del club, la politica da esercitare in ambito mercato e l’intero organigramma.

La nuova proprietà vuole confermare il proprio ciclo vincente in patria ma non vuole accontentarsi; l’obiettivo è raggiungere quanto prima possibile il tetto d’Europa, riportando in bacheca la Champions League che manca dal 2010 e che è stata sfiorata nel 2023 perdendo in finale contro il Manchester City.

Per farlo dovrà potenziare quanto più possibile l’organico in sede di calciomercato, dando sempre però un occhio al bilancio che limita la libertà d’acquisto. La volontà è quella di creare una rosa costituita da un mix di esperienza e di giovani, dando la possibilità in tal modo di costruire e programmare periodicamente il futuro del club.

A tutto ciò dovrà pensarci il nuovo consiglio d’amministrazione del club nerazzurro che dovrà agire per il bene del club e portarlo nelle prossime stagioni a ritrovarsi stabilmente tra le migliori società dell’intero panorama calcistico mondiale.

Crescita di capitale

Con l’arrivo di Oaktree il valore totale dell’Inter sta crescendo in maniera esponenziale. La maggiore visibilità acquisita nelle ultime stagioni ha permesso di chiudere accordi con nuovi sponsor tra cui Betsson, che sarà visibile a partire dalla prossima stagione sulla nuova divisa.

Rappresenta l’accordo più oneroso della storia nerazzurra con una somma pari a 150 milioni di euro suddivisi in 5 anni di contratto; una delle cifre più elevate in Serie A, ma attualmente ancora lontane da quelle percepite dai club esteri, alle quali il nostro campionato sta lavorando per arrivarci, aumentando di anno in anno il suo livello generale.

Cambia tutto

Il fondo di investimenti sta per attuare ufficialmente cambiamenti anche nell’ambito media e comunicazioni del club. Ha nominato come nuovo Cda inserendo nuovi profili quali Alejandro Cano, Direttore e Co-Leader europeo per la strategia Global Opportunities di Oaktree, Katherine Ralph, Direttrice per la strategia Global Opportunities di Oaktree, Renato Meduri, Vice Presidente per la strategia Global Opportunities di Oaktree, Alessandro Antonello, responsabile delle campagne pubblicitarie dell’Inter e Lorenzo Mauro Banfi, consigliere indipendente.

Cano sarà il presidente del Cda mentre Ralph dell’area Brand e nessuno dei consiglieri riceverà un compenso per il ruolo, ma è stata una semplice formalità di Oaktree per definire il consiglio di amministrazione dopo il decadimento avvenuto in seguito al mancato pagamento di Suning che ha comportato il passaggio di proprietà del club.