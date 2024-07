Oaktree non ha rivali: chiuso un affare da 1 miliardo di dollari | L’Inter adesso spaventa tutti

Oaktree dimostra sempre più di far sul serio, non avrà più rivali: completata la trattativa da 1 miliardo di dollari

Come sappiamo, in seguito alla mancata restituzione da parte di Zhang a Oaktree del prestito ricevuto pari a 395 milioni di euro, le quote societarie del club sono passate nelle mani del fondo statunitense. La proprietà è dunque cambiata, ma non le ambizioni del club che puntano ad un futuro sempre più prosperoso.

L’obiettivo è stato ben definito: continuare ad alimentare il ciclo di vittorie in Italia ed espanderlo in Europa, conquistando la tanta desiderata Uefa Champions League e posizionarsi stabilmente tra le migliori società europee.

Per raggiungerlo c’è necessità di mettere a disposizione del mister un organico sempre più completo, ed è ciò che ha fatto acquistando Medhi Taremi dal Porto, Piotr Zieinski dal Napoli e Josep Martinez dal Genoa, per affrontare al meglio tutte le competizioni da disputare.

Tutto ciò prestando sempre completa attenzione al bilancio societario, problema che tormenta da anni il club mettendolo alle strette in chiave mercato, ma che sta finalmente trovando la sua definitiva risoluzione.

Occhio al bilancio

Analizzando i grafici del club nerazzurro, il miglioramento avuto nel corso delle stagioni è impressionante. Nel giro di pochi anni, grazie alle vittorie in territorio nazionale e il raggiungimento di due finali europee, si è riusciti a ridurre notevolmente il conto in rosso arrivando attualmente a registrare un passivo di soli 45 milioni di euro.

Una cifra che la nuova proprietà conta di ridurla a zero, se non addirittura in positivo, entro le prossime due stagioni, anche se starebbe pensando di immettere un aumento di capitale di circa 50 milioni per risolvere definitivamente la questione ed iniziare un nuovo ciclo.

Accordo miliardario

Oltre il nuovo accordo quadriennale ufficializzato con Betsson come main partner che porterà nelle casse del club circa 30 milioni di euro a stagione, Oaktree ha praticamente finalizzato un accordo da 1 miliardo di euro Lloyds Banking Group Plc, la più grande azienda d’acquisizione nel settore bancario.

Come spiegato dal Financial Times, il contratto tra le parti prevede che il fondo statunitense fornisca prestiti pari a 175 milioni ai clienti dell’ente bancario, fino ad arrivare al totale sopracitato, creando dei canali di investimento diretti che non coinvolgano altri prestatori. Oaktree in tal modo assume sempre più potere d’acquisizione ed importanza, che investirà con certezza nel mondo Inter rendendolo uno dei club più vincenti e potenti dell’intero panorama calcistico mondiale.