Marotta chiama Giuntoli: ‘Da te è fuori rosa, lo porto a Milano’ | Scambio pazzesco di fine estate

Chi lo avrebbe mai detto che le due società potessero trattare questo scambio! Inzaghi ha finalmente il gioiello che cercava da anni.

Questi ultimi giorni di calciomercato sono così roventi, così come le temperature che in questi giorni stanno riscaldando il nostro paese. La chiusura del calciomercato, inizialmente prevista per le ore 20:00 del 30 agosto, come anticipato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, è stata spostata alle ore 24:00.

Il motivo di ciò, nonostante ci si ritrovi nel bel mezzo della giornata di campionato, è dovuto al fatto che ci si vuole adeguare anche ai mercati esteri. Ora, però, sembra che le società di calcio in Italia non vogliano adagiarsi e cullarsi sul fatto di avere quattro ore in più per chiudere le trattative.

Gli allenatori richiedono degli sforzi nei tempi giusti. Basti pensare che la settimana scorsa l’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, in conferenza stampa, era apparso parecchio provato dal fatto che fosse avvenuta in un lampo la cessione del suo bomber Mateo Retegui.

Il fatto di ritrovarsi senza una punta di riferimento con l’inizio del campionato ormai imminente non va nella giusta direzione. Si era pronti per chiudere con Marco Brescianini del Frosinone, che dopo le visite mediche era pronto a mettere nero su bianco, fino a quando non è giunta l’Atalanta, che lo ha letteralmente scippato agli azzurri.

L’Inter alla ricerca di rinforzi

Gli allenatori quindi richiedono che i club e le dirigenze possano lavorare seriamente e in maniera meticolosa. Tra queste, a gran sorpresa, sarebbe anche il caso di parlare dell’Inter, detentrice del titolo di campione d’Italia. Simone Inzaghi non vuole assolutamente perdere quota e desidera un altro campionato di altissimo livello per sé, per la sua squadra e per i tifosi che lo osannano ormai da anni.

Affinché ciò possa essere garantito anche in questo nuovo campionato, Piero Ausilio, insieme alla dirigenza, sta lavorando in modo meticoloso affinché tutti i reparti possano essere ben distribuiti e rinvigoriti dall’arrivo di nuovi calciatori. Piotr Zieliński e Mehdi Taremi, nonostante le noie fisiche dei giorni scorsi, hanno dimostrato sin da subito di essersi integrati negli schemi tattici del tecnico piacentino. Come se non bastasse, anche il portiere spagnolo ex Genoa Josep Martinez può ritenersi pronto a subentrare da un momento all’altro al titolarissimo svizzero Yann Sommer.

Kostić nel mirino

Attualmente, però, Inzaghi non può dormire sonni tranquilli, soprattutto in difesa, dove gli infortuni lievi di Stefan de Vrij e quello più grave del canadese Buchanan hanno di certo aperto la strada a eventuali nuovi innesti. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse per Bijol dell’Udinese, che potrebbe lasciare il Friuli per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Ma come se non bastasse, sembra proprio che Piero Ausilio voglia fare un regalo al suo allenatore per spronarlo ancora di più a lottare ai vertici della classifica. Stiamo parlando, infatti, dell’ipotesi che porterebbe all’arrivo di un giocatore che nella rosa bianconera non sembra avere grande spazio.

Stando a quanto riportato da Enganche su X, sembra proprio che l’esterno di centrocampo Filip Kostić possa lasciare Torino e raggiungere la Pinetina. Il suo stile e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con il modulo tattico del tecnico dell’Inter. Se questa trattativa dovesse prendere piede nelle prossime ore, non è detto che non si venga a creare un effetto domino che porterà ad acquisti e cessioni di giocatori importanti, forse fino a qualche tempo fa considerate addirittura incredibili.