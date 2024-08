Mercato Inter, ci sarà la cessione in attacco? Due gli esuberi

La Serie A è ripartita e i nerazzurri sono incappati in un beffardo 2-2 contro il Genoa, ma in casa Inter continuano anche i ragionamenti di mercato. Non solo il difensore, Marotta e Ausilio proveranno a cedere almeno uno tra Arnautovic e Correa.

L’inizio non è stato dei migliori e di quelli sperati, ma l’Inter avrà sicuramente tempo di rimediare al pari di Marassi contro il Genoa per quanto quelli maturati ieri sanno di punti persi. Sabato si ritorna in campo contro il Lecce per la seconda giornata, e in queste poche settimane che mancano alla fine del calciomercato i nerazzurri vogliono provare a risolvere qualche nodo.

Mercato Inter, chi va via in attacco. Arnautovic e Correa restano in bilico ma cessioni difficili

La questione difensore sembra ormai avviata verso l’affondo sul giovane difensore classe 2003 Tomas Palacios del Talleres. L’Inter sta facendo grandi passi avanti sul centrale argentino e una chiusura è attesa nei prossimi giorni. I problemi restano soprattutto in atacco e nelle riserve del reparto offensivo. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono due esuberi di cui la dirigenza vorrebbe liberarsi, ma il loro status contrattuale e d’ingaggio rende complicato pensare ad una cessione.

Entrambi in scadenza nel 2025 ed entrambi con uno stipendio alto (3,5 milioni a stagione per Arnautovic e 3 per Correa) offerte per loro non ne sono arrivate. Prima che chiudesse con la Fiorentina, la punta classe 1989 poteva essere una pedina di scambio per trattare col Genoa nell’affare Gudmundsson, uno scenario poi sfumato.

Il Tucu ha qualche speranza. Il Genoa ci può pensare

Sempre col Genoa però potrebbe nascere una soluzione. Nell’intervista di ieri sera del post partita, il tecnico dei liguri Alberto Gilardino ha affermato come stiano cercando sul mercato un profilo offensivo capace di saltare l’uomo e con dribbling, e a domanda diretta sui due attaccanti di riserva dell’Inter l’allenatore genoano ha aperto la porta alla suggestione Correa.

Resta comunque una situazione difficile per tempistiche e per ingaggio poco sostenibile per le casse del Genoa. E non va dimenticato la richiesta di Simone Inzaghi, con il Mister nerazzurro che ha preteso di avere in rosa almeno cinque attaccanti. E lo scenario che sia Arnautovic e Correa possano rimanere in rosa, appare allo stato attuale delle cose quello più probabile.