Mercato Inter, il sogno Dybala resiste? Il clamoroso scenario

(Photo by ANSA, Interdipendenza.net)

Superato il deludente pareggio contro il Genoa nella prima di campionato, i nerazzurri mettono il focus sul prossimo impegno in programma sabato sera contro il Lecce a San Siro. Intanto sul mercato l’Inter non ha totalmente abbandonato la pista Paulo Dybala.

Dimenticare la falsa partenza e ripartire. Questo il mantra dell’Inter per avviarsi verso la seconda giornata di campionato. A Marassi contro il Genoa non è arrivato il risultato sperato, ma oltre agli errori individuali che hanno permesso il 2-2, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono comunque sembrati in palla nelle idee di gioco anche se con una condizione fisica ovviamente ancora da migliorare.

Mercato Inter, i nerazzurri con la sorpresa in attacco? Dybala non è sparito dai radar. E c’è anche Chiesa…

Questi sono però ancora giorni totalmente immersi nel calciomercato che chiude tra undici giorni e l’Inter potrebbe avere un colpo a sorpresa che potrebbe spiazzare tutti. Sul fronte difensore pare ormai quasi tutto fatto per l’arrivo del difensore centrale classe 2003 Tomas Palacios del Talleres. La dirigenza nerazzurra ha aumentato i contatti col club argentino per arrivare ad una chiusura in tempi rapidi.

E poi c’è la questione attacco, una questione sollevata dallo stesso Inzaghi che nei giorni scorsi ha confermato la volontà di avere a disposizione cinque punte per l’intera stagione. Le occasioni di mercato non mancano, ma è chiaro che se l’Inter vuole fare un nuovo acquisto deve riuscire a cedere in questi giorni uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

l’Inter non dimentica Dybala. Ci sarà il tentativo su Chiesa?

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, non sarebbe definitivamente tramontata la pista che può portare Paulo Dybala all’Inter. Il trequartista argentino è in uscita dalla Roma e negli ultimi giorni si è avvicinato molto ai sauditi dell’Al-Qadsiah, club arabo che ha offerto 18 milioni di euro ai giallorossi e un contratto da 20 milioni di euro a stagione per tre anni alla Joya.

Dybala non ha ancora dato una risposta definitiva sul trasferimento, forse perché attende chiamate da club di più alto livello. Secondo il CdS il suo entourage lo ha proposto anche all’Inter negli ultimi giorni, ricevendo una risposta mezza. Il giocatore è stimatissimo da Ausilio e Marotta, ma l’età di Dybala (che va verso i 31 anni) e l’alto ingaggio sono due ostacoli che rendono difficile l’apertura di una trattativa. Resta poi il file Federico Chiesa, con l’Inter che in questo caso potrebbe fare un blitz di fine mercato per prendere a prezzo di saldo l’esterno in uscita dalla Juventus.