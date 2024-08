Infortuni Inter, quando rientrano Zielinski e Arnautovic

Infortuni Inter – è ufficialmente scattata la preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Piotr Zielinski e Marko Arnautovic, in vista dell’esordio in campionato del prossimo 17 agosto contro il Genoa. I due giocatori, usciti malconci dall’amichevole di venerdì contro il Pisa, hanno svolto esami strumentali per valutare l’entità delle condizioni fisiche.

Infortuni Inter. Zielinski, entità infortunio e rientro

Il centrocampista polacco ex Napoli ha riportato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Questa è una pessima notizia per Simone Inzaghi, che ha fatto grande affidamento su Zielinski nelle prime amichevoli precampionato.

Il giocatore non sarà disponibile per il debutto contro il Genoa, e verrà rivalutato dallo staff medico solo tra una settimana. Si prevede uno stop di almeno 15 giorni.

Arnautovic, entità infortunio e rientro

Leggermente più ottimista la situazione di Marko Arnautovic, che ha subito una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Nonostante ciò, l’austriaco dovrebbe restare ai box per almeno una settimana e rischia di non essere disponibile per la prima partita di campionato contro il Genoa, in programma al Marassi il 17 agosto alle ore 20.45.

In considerazione anche della prolungata assenza prevista di Mehdi Taremi, l’attacco dell’Inter è in emergenza. Simone Inzaghi dovrà riporre tutte le sue speranze in Lautaro Martinez, atteso domani ad Appiano Gentile, e Marcus Thuram. La situazione è piuttosto complicata per il tecnico, e Inzaghi dovrà fare i conti con un reparto offensivo praticamente dimezzato per l’inizio della stagione.

Restano da monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori, ma l’Inter dovrà probabilmente affrontare il Genoa senza alcuni dei suoi elementi fondamentali.