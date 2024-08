Oaktree-Mbappé: accordo raggiunto, adesso è UFFICIALE | Firmati i contratti

I documenti sono stati firmati, la trattativa è stata confermata: intesa ufficiale tra Oaktree e Kylian Mbappè

Oaktree è uno dei fondi di investimento che muove maggior capitale al mondo. Parte di esso lo concentrerà nell’Inter, società di cui è diventata proprietaria il 22 maggio 2024, in seguito al mancato pagamento da parte del prestito ricevuto da Steven Zhang di circa 400 milioni di euro.

L’obiettivo, come inizialmente credevano i tifosi, non è quello di vendere immediatamente il club, ma di farlo crescere negli anni sotto ogni punto di vista, sistemare la sua situazione finanziaria e farlo posizionare stabilmente tra le migliori società del mondo.

In questa sessione di calciomercato estiva, grazie al lavoro della dirigenza, è riuscita con soli 13 milioni di euro ad aumentare la forza generale dell’organico, acquistando l’erede di Yann Sommer tra i pali, ossia Josep Martinez dal Genoa, e due profili di livello internazionale quali Medhi Taremi e Piotr Zielinski.

Oltre che riconfermare il ciclo vincente in Italia, l’aumentare la competitività dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi ha come traguardo da raggiungere la vittoria in Champions League, sfiorata nel 2023 con la sconfitta in finale per 1-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Aumentare il capitale

Oltre che occuparsi della società nerazzurra, il fondo di investimenti statunitense sta accrescendo sempre più il proprio capitale grazie all’accordo siglato con Lloyds Banking Group Plc, tramite il quale fornisce prestiti finanziari a clienti riservati, entrando nel mondo del credito privato.

Come spiegato dal Financial Times fornirà ad ogni cliente prestiti fino a 175 milioni di euro per un totale di 1 miliardo di euro, creando transazioni singole e soprattutto una linea diretta tra le parti senza che vengano coinvolti ulteriori prestatori, rivoluzionando totalmente il campo.

Intesa raggiunta

Non è tutto, la nuova proprietà nerazzurra detiene anche il possedimento di altre società calcistiche, tra cui il Caen in Ligue 2, che ha recentemente venduto ad una stella del calcio mondiale, Kylian Mbappè, recentemente trasferitosi al Real Madrid e presentato al Santiago Bernabeu con 81000 tifosi.

L’ex campione del mondo ha acquistato l’80% delle quote del club francese, diventando quindi azionista di maggioranza. Una scelta di cuore, dato che nel 2013 all’età di 15 anni disputò un provino per loro, che però non potevano permettersi di investire 200 mila euro per ingaggiarlo a causa della mancata promozione in Ligue 1; dal mancato trasferimento all’As Monaco, squadra dov’è iniziata la sua carriera ed ha dimostrato fin da subito il suo potenziale, come in quella famosa notte di Champions League dove nacque “una stella all’Etihad”.