Inter, tre infortuni fra i titolari: ‘Saltano le prime due di campionato’ | Inzaghi ha le mani tra i capelli

Il tecnico dell’Inter non sa davvero come fare: due enormi beghe e inizio di stagione in paura. Ecco le importanti rinunce di Inzaghi.

Non si può pensare che il prossimo campionato per l’Inter sarà una passeggiata di piacere. La squadra del nuovo presidente Beppe Marotta, infatti, si ritrova a essere una delle squadre che maggiormente deve dimostrare di meritare la vittoria dello scudetto nella passata stagione.

Simone Inzaghi, grazie a una rosa composta da grandissimi calciatori pieni di voglia di dimostrare e di fare, ha spodestato la concorrenza nello scorso campionato dimostrandosi superiore alle avversarie.

Tra questi, è doveroso menzionare il bomber argentino Lautaro Martínez, che ha deciso di suggellare un nuovo contratto con i nerazzurri, legandosi ancora di più alla squadra interista per il prossimo futuro.

È importante evidenziare, però, che altri calciatori sono arrivati per dare manforte a una squadra che deve dimostrare di essere all’altezza di competere ad alti livelli anche in Champions League e Coppa Italia.

I nuovi volti nerazzurri

Tra questi, va menzionato il nuovo portiere Josip Martínez, spagnolo acquistato dal Genoa, che con ogni probabilità sarà il titolare inamovibile a difendere i pali nella prossima stagione. Oltre a lui, ci sono anche due acquisti a parametro zero: il polacco ex Napoli Piotr Zieliński e l’attaccante iraniano Mehdi Taremi.

Quest’ultimo, considerato l’uomo giusto per il gioco di Simone Inzaghi, ha riportato un infortunio durante le ultime amichevoli disputate, rendendo difficile la sua presenza per la prima di campionato. Lautaro Martínez, titolare fisso dell’attacco nerazzurro, dovrà dimostrare ancora di più che il suo posto da titolare non può essere messo in discussione. È per questo che le seconde linee, quest’anno, dovranno mettersi in mostra e onorare i colori nerazzurri.

Gli infortuni dell’ultima ora

Tuttavia, il tecnico piacentino si trova ad affrontare delle difficoltà significative. Oltre a Taremi, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, altri tre calciatori saranno indisponibili per la prima di campionato: l’attaccante austriaco Marko Arnautović, il centrocampista polacco Piotr Zieliński e il difensore olandese de Vrij. Mentre Zieliński è stato acquistato di recente per rinforzare il centrocampo, Arnautović sembra destinato a una cessione imminente per liberare uno slot nel reparto offensivo e rinforzare ulteriormente la squadra.

Tuttavia, questo infortunio potrebbe rallentare la sua cessione, mentre Correa sembra prossimo a lasciare Milano per giocare altrove. Inzaghi, quindi, chiede ancora una volta alla sua dirigenza di muoversi sul mercato e di intervenire dove necessario per garantire alla squadra la competitività richiesta.