Ausilio porta a casa il crack di Euro 2024: trattativa lunghissima | Fumata bianca a queste cifre

Finalmente si blocca la situazione: pronto ad approdare alla Pinetina un vero top player. I tifosi sono già pronti ad accoglierlo.

Ora come ora, l’Inter sa bene che non bisogna mollare nemmeno un attimo perché le avversarie sono agguerrite più che mai. Se lo scorso anno i nerazzurri hanno dominato interamente il campionato di Serie A, è stato soprattutto grazie al loro pragmatismo e alla voglia di vincere.

Certo è che, di fronte ai meriti di una squadra, sarebbe opportuno parlare anche dei demeriti di un’altra o di diverse squadre. Milan, Juventus, Napoli e Roma hanno dimostrato di non saper tenere il passo, ed è per questo che i ragazzi di Inzaghi hanno messo il turbo e portato a casa l’ennesimo scudetto della storia nerazzurra, il primo per la precisione di Inzaghi.

Ora come ora, però, ci si aspetta che il prossimo campionato, ormai agli albori, sia nuovamente il palcoscenico giusto affinché l’Inter possa dimostrare di essere una società estremamente ambiziosa e vincente.

Ciò potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente lavorando sodo dal primo all’ultimo istante della nuova stagione calcistica. La società, infatti, sa bene che non si dovrà battere la fiacca perché tutti sanno che, giocando contro l’Inter, bisognerà fare il possibile per metterla ko.

La difesa da sistemare

Essendo quindi la squadra da abbattere, deve allo stesso tempo continuare a rinforzarsi per non apparire spenta e, soprattutto, facilmente prevedibile. Inzaghi, però, da questo punto di vista di certo non può lamentarsi. Il nuovo presidente, Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, sta curando ogni singolo dettaglio affinché la squadra appaia sempre in forma, ma soprattutto ad alto livello. Sono stati acquistati ben tre giocatori nuovi: lo spagnolo Josep Martinez, il polacco Piotr Zieliński e l’iraniano Mehdi Taremi.

La società non ha alcuna intenzione di mettere la parola fine al calciomercato. Il tecnico piacentino ha più volte manifestato la volontà di migliorare la retroguardia con un altro difensore, tale da poter rinvigorire il reparto difensivo nerazzurro. Nelle ultime ore si è parlato tanto di un eventuale interesse per il forte centrale difensivo dell’Udinese Bijol, il cui valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. La società friulana potrebbe cederlo solo di fronte a un’offerta simile.

Ndoye torna di moda

Ora però sembra che i nerazzurri non vogliano limitarsi a un restyling moderato in difesa. Infatti, se nelle scorse ore si parlava di un nuovo interesse per il centrocampista offensivo del Genoa, l’islandese Albert Guðmundsson, ora sembra che sia stato rispolverato un altro vecchio pupillo che ha ben figurato durante gli ultimi Europei di calcio. Non parliamo di un calciatore sconosciuto che milita in chissà quale campionato estero poco noto, ma di un elemento che è stato valorizzato lo scorso anno da Thiago Motta al Bologna.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter potrebbe mettersi in corsa per acquistare Ndoye dai rossoblù. Chiaramente, la società emiliana non vuole stravolgere la squadra, dovendo disputare tra poco la Champions League. Pertanto, si valuteranno eventuali contropartite tecniche o offerte importanti. Nei prossimi giorni scopriremo tutti i dettagli dell’eventuale trattativa.