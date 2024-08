Oaktree decide per l’affondo: ‘Hai il budget’ | Finalmente l’attacco che sognava Inzaghi

Vicino un nuovo assalto guidato da Oaktree. Il budget c’è e ora Inzaghi sogna un attacco di primissimo livello.

L’Inter sta programmando la sua prossima stagione puntando a tutti quegli obiettivi mancati durante lo scorso campionato (Coppa Italia e, soprattutto, Champions League). I dirigenti nerazzurri sono quindi al lavoro per costruire una squadra vincente e competitiva anche per il 2024-25.

Da tempo le richieste dell’allenatore si concentrano soprattutto sul reparto difensivo. Inzaghi vorrebbe un sostituto dell’infortunato Buchanan, ma Marotta non è ancora riuscito a soddisfare le aspettative. Tuttavia, potrebbe arrivare un colpo inaspettato proprio nelle prossime ore.

Gli uomini di mercato nerazzurri, infatti, stanno per concentrarsi su un nuovo obiettivo che potrebbe permettere ad Inzaghi di puntare su un attacco da sogno. Oaktree avrebbe preparato già il budget. Ecco di chi si tratta.

L’Inter sul prossimo obiettivo

Fino ad alcuni giorni fa Albert Gudmundsson sembrava essere ormai ad un passo dalla Fiorentina. Il calciatore islandese era dato ormai in maglia Viola, ma la trattativa appare ora bloccata. Una situazione che potrebbe rappresentare una grande opportunità per l’Inter, alla ricerca di una quinto attaccante da poter affiancare a Thuram e Martinez.

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, infatti, l’Inter sarebbe nuovamente su Albert Gudmundsson. Il 27enne del Genoa potrebbe infatti rappresentare l’obiettivo ideale per la dirigenza nerazzurra e andrebbe ad essere l’ultima pedina che compone un vero e proprio attacco da sogno per Inzaghi.

La trattativa

Nelle scorse settimane l’Inter aveva più volte provato ad intavolare una seria trattativa per assicurarsi l’attaccante genoano. Per avere il 27enne si era provato ad inserirlo anche nell’affare Josep Martinez, senza però successo. Il calciatore sembrava essere praticamente un nuovo acquisto della Fiorentina, ma qualcosa deve essersi bloccato.

Ora il Genoa sarebbe ancora disponibile a cedere uno dei suoi migliori giocatori, ma vorrebbe intavolare una trattativa in cui non sono previste contropartite tecniche. L’Inter avrebbe infatti proposto uno scambio con Marko Arnautovic, opzione però rifiutata dai genoani. Per portarlo a Milano, quindi, Oaktree dovrà preparare un budget di almeno 25 milioni di euro, cifra che accontenterebbe la dirigenza rossoblù e farebbe decollare la trattativa.