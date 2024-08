Inzaghi ha scelto “il nuovo Bastoni”: costa solo 5 milioni | Firma e convocazione in extremis

L’Inter sta per risolvere la grana del difensore, un investimento a basso costo per il vice di Bastoni, mister Inzaghi è soddisfatto

La prima partita ufficiale della stagione dell’Inter si è conclusa con l’amaro in bocca. Al Ferraris di Genova i campioni d’Italia in carica sono stati bloccati dai liguri sul pari dopo aver assaporato i tre punti grazie alla doppietta di un Marcus Thuram subito decisivo. A pagare dazio sono state alcune ingenuità in fase difensiva, in particolar modo il tocco di mano di Bisseck che ha decretato l’assegnazione del rigore poi siglato nel finale da Junior Messias.

90 minuti che hanno dimostrato la necessità di rimpinguare l’organico con un centrale che da tempo Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno rintracciando sul mercato.

Era quasi fatta per Cabal che poi ha scelto la Juventus e da quel momento sono molti i giocatori che sono stati accostati ai nerazzurri. La dirigenza ha individuato le caratteristiche ideali del profilo per completare la retroguardia di Inzaghi.

L’Inter è alla ricerca di un giocatore di giovane età che possa garantire una potenziale fruttuosa plusvalenza futura, che non abbia pretese di titolarità e che abbia un costo contenuto sia per quanto riguarda il cartellino che l’ingaggio.

Un nuovo nome per la difesa dell’Inter, è il profilo giusto per la dirigenza

Piaceva molto Gasiorowski ma ha rinnovato con il Valencia che ha portato la clausola dello spagnolo sopra i 40 milioni. L’Inter in Spagna ha sondato pure Faye, che è in uscita dal Barcellona, ma l’investimento non sarebbe stato alla portata.

Nelle ultime ore si sta facendo viva l’ipotesi che porta a Tomas Palacios, tra le rivelazione del campionato argentino con la maglia dell’Independiente Rivadavia. Il classe 2003 di piede mancino piace anche al Lipsia in Bundesliga. Non è ancora iniziata una vera e propria trattativa ma l’identikit pare perfetto dato che la sua valutazione economica è di 5 milioni.

Bastoni ci mette la faccia, vuole che la società investa su un suo vice

Palacios che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Bastoni, con l’azzurro che è intervenuto nel post partita di Genova manifestando la sua personale opinione riguardo al reparto arretrato di cui fa parte.

Alessandro ritiene che serva un nuovo innesto dato che la stagione sarà molto lunga e sarà importante che i titolari possano rifiatare, evitando così il rischio di appesantimenti muscolari e problemi fisici che potrebbero creare una vera e propria emergenza.