Mercato Inter, Satriano finalmente via? Sondaggio dalla Ligue 1

La formazione di Simone Inzaghi tornerà in campo sabato 25 agosto a San Siro contro il Lecce, nel match valido per la seconda giornata di campionato. Intanto in casa Inter il mercato va avanti, con la dirigenza nerazzurra al lavoro per operare le cessioni degli esuberi rimasti.

La Serie A è ripartita e i Campioni d’Italia dell’Inter hanno esordito con un 2-2 in casa del Genoa. Non la migliore partenza, ma i nerazzurri hanno tutto il tempo di rimediare. In attesa di rivedere all’opera gli uomini di Inzaghi, questi potrebbero essere giorni importanti in chiave calciomercato.

Mercato Inter, si sblocca la cessione di Satriano? Nuovo interesse dalla Ligue 1, ma non è il Brest

Non solo l’arrivo sempre più probabile del difensore centrale giovane, che salvo clamorosi colpi di scena sembra poter essere il 2003 Tomas Palacios. L’Inter è pronta a versare nelle casse degli argentini del Talleres 6 milioni di euro per portare a Milano il giocatore nei prossimi giorni.

A tenere impegnati Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sono le manovre da fare in attacco. Le uscite di Marko Arnautovic e Joaquin Correa resta quelle più spinose e oggettivamente complicate. La dirigenza nerazzurra ci proverà fino alla fine di agosto a cedere almeno uno dei due, ma allo stato attuale delle cose questa missione resta difficile. Diverso il discorso per un altro esubero in zona offensiva come Martin Satriano.

C’è il Marsiglia su Satriano. L’uruguaiano può raggiungere Carboni

Il giovane attaccante classe 2001 è rientrato alla base dopo il prestito nella scorsa stagione a Brest e dove ha messo a referto 4 gol e 4 assist in 33 presenze totali di Ligue 1. Questa estate il club francese ha provato ad acquistarlo a titolo definitivo, ma ha ricevuto il rifiuto da parte di Satriano, convinto di poter ambire a club di maggiore rilevanza.

Una mancata cessione che non è andato a genio alla dirigenza dell’Inter, ma che ora potrebbe sbloccarsi. Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, sul giocatore si sarebbe acceso l’interesse dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’OM si è già mosso parecchio in attacco in questo mercato, e anche con la stessa Inter dove ha prelevato in prestito con diritto di riscatto Valentin Carboni. Satriano gradisce la destinazione rispetto all’interesse del Brest e del Getafe in Spagna.