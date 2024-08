‘Ne puoi prendere uno su tre’: Inzaghi e Ausilio scelgono “Mister X” | Arriva alla Pinetina per la prima di campionato

Il tecnico dei nerazzurri può finalmente godersi l’ultima meraviglia della dirigenza: un colpo da Champions. I tifosi sono in delirio.

L’Inter di Simone Inzaghi è la squadra da battere, senza se e senza ma. Questa non è la frase detta da un qualsivoglia tifoso, ma una realtà che riguarda la società nerazzurra, dopo aver stravinto lo scorso anno il campionato di Serie A.

Essendo la detentrice del tricolore per l’anno 2023-2024, l’Inter deve dimostrare ancora una volta di essere una società desiderosa di continuità, non solo in Italia con le due competizioni da disputare, ma anche in Champions League.

Le eliminazioni dello scorso anno non hanno fatto altro che far storcere il naso a una tifoseria che, comunque, si è consolata con la vittoria dello Scudetto. Il tecnico Simone Inzaghi, fresco di rinnovo di contratto così come il bomber argentino Lautaro Martínez, sa bene che quest’anno le avversarie sono agguerrite più che mai.

Milan, Juventus, Napoli e Roma sono sicuramente squadre che, rispetto allo scorso anno, si sono attrezzate meglio e continuano a risolvere i vari gap presenti in squadra. Dal canto suo, però, il nuovo presidente nerazzurro Beppe Marotta ha garantito acquisti di prim’ordine affinché l’allenatore non si ritrovi in situazioni in cui il turnover sarebbe deleterio.

I ritocchi immediati

Ingaggiare a parametro zero talenti del calibro di Piotr Zieliński e Medhi Taremi dimostra quanto l’intelligenza e la strategia della dirigenza nerazzurra siano spiccate più che mai. Anche l’acquisto del portiere spagnolo Josep Martínez dal Genoa dimostra la lungimiranza del progetto dell’Inter, poiché sarà molto probabilmente lui a difendere i pali nei prossimi anni, anche se non da subito. Al momento, il portiere titolare è lo svizzero Yann Sommer, che non ha alcuna intenzione di cedere subito i guantoni al nuovo compagno di squadra.

Insomma, guardando questi tasselli, sembra proprio che all’Inter non manchi (quasi) nulla. In realtà, la difesa deve ancora essere ritoccata: l’infortunio dell’olandese Stefan de Vrij e del terzino canadese Buchanan ha aperto una piccola voragine in una zona del campo che richiede con massima urgenza un intervento.

Sancho nel mirino

Piero Ausilio sicuramente si sta mobilitando affinché tutto possa essere svolto nella maniera più giusta e celere possibile. Come se non bastasse, nelle ultime ore si è parlato anche di voler rinforzare la fascia più offensiva del centrocampo, con un interesse nei confronti di Filip Kostić della Juventus. Tuttavia, al momento, sembra proprio che i nerazzurri possano puntare su un vero e proprio “Mister X” che non ha mai messo piede in Italia.

Un giocatore corteggiato e osannato dalla Juventus durante il mercato invernale e nei mesi scorsi. Il detentore del cartellino è il Manchester United, che lo scorso anno lo ha lasciato in prestito al Borussia Dortmund, dove ha chiuso l’ultima parte di stagione con numeri davvero impressionanti. Di chi stiamo parlando? Dell’esterno inglese Jadon Sancho, che farebbe la fortuna di qualsiasi squadra in Italia, ma ancor di più di quella di Simone Inzaghi, che saprebbe come gestire al meglio le sue grandissime doti tecniche e tattiche.