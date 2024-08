Pec dalla Liga: ‘Vogliamo 100 milioni’ | Marotta prova il miracolo per la difesa

Potrebbe esserci il tentativo per mettere a segno il colpo in difesa. Marotta ci prova, ma dalla Liga vogliono 100 milioni.

Il calciomercato dell’Inter è tutt’altro che concluso e i nerazzurri sono determinati a rafforzare ulteriormente la rosa per puntare ai massimi risultati, con la Champions League nel mirino. Dopo una campagna acquisti già di alto livello, la dirigenza interista non vuole lasciare nulla al caso, consapevole che per competere ai vertici in Italia e in Europa servono ulteriori innesti di qualità.

Le ultime ore di mercato saranno cruciali, e i tifosi possono aspettarsi colpi di scena, con Marotta e Ausilio pronti a chiudere le trattative in corso e ad approfittare delle eventuali opportunità dell’ultimo minuto.

Le trattative più calde riguardano soprattutto il reparto difensivo, dove l’Inter punta a un grande rinforzo per aumentare la solidità della retroguardia. Marotta, infatti, proverà a tentare il colpo per la difesa, ma dalla Liga vogliono 100 milioni. Ecco di chi stiamo parlando e a che punto è la trattativa.

Il calciomercato dell’Inter

I tifosi nerazzurri possono dichiararsi senz’altro soddisfatti del calciomercato dell’Inter condotto fino ad ora. Marotta e Ausilio hanno infatti messi a segno alcuni colpi a parametro zero ben prima dell’inizio del calciomercato estivo.

Gli arrivi di Zielinski e Taremi hanno potenziato ulteriormente il reparto offensivo e quello di centrocampo della squadra interista. Tuttavia i dirigenti nerazzurri vorrebbero limare ancora alcune lacune intervenendo ancora sul mercato. Ecco perché nelle ultime ore il presidente Marotta e il ds Ausilio sembrano voler mettere a segno un ultimo colpo, questa volta nel reparto difensivo.

100 milioni di euro per avere il giocatore

L’Inter è ancora alla ricerca di un braccetto difensivo mancino che possa essere in grado di sostituire l’infortunato Buchanan. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’obiettivo numero uno potrebbe essere Morato. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo “A Bola”, secondo cui la dirigenza nerazzurra avrebbe offerto circa 18 milioni di euro più 4 di bonus.

Tuttavia, il 23enne brasiliano del Benfica è considerato titolarissimo da mister Roger Schmidt. Il calciatore potrebbe infatti essere fuori mercato e per averlo l’Inter potrebbe essere costretta a sborsare la cifra di 100 milioni di euro come indicato sulla clausola del calciatore. Cifre improponibili che potrebbero convincere Marotta a guardare altrove.