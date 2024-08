Frecciata di Inzaghi in conferenza: chiesto un rinforzo in diretta | Ce l’ha con la società

Bufera in casa Inter, Inzaghi non è per nulla contento del calciomercato: richiesta in diretta nei confronti della società

Oaktree, il fondo statunitense divenuto proprietà dell’Inter, ha dimostrato piena fiducia in Simone Inzaghi tanto da rinnovargli il contratto a 6.5 milioni di euro che lo rende l’allenatore più pagato dell’intera Serie A, anche sopra Antonio Conte del Napoli.

Tutte le pressioni sono su di lui, chiamato a guidare il club nerazzurro verso lo Scudetto-bis e sicuramente qualcosa in più. Oltre a confermare il dominio recente in Italia, è d’obbligo migliorare il proprio percorso in Europa e puntare a raggiungere nuovamente la finale così come accadde nel 2023.

Intervistato a Dazn, l’allenatore dell’Inter non si è tirato indietro. Conosce le sue responsabilità, conosce l’impegno che dovrà metterci sia lui che la squadra nel prepararsi alle partite ed è consapevole che le dirette concorrenti si siano rinforzate, rendendo il percorso verso la vittoria più tortuoso che mai.

L’obiettivo è competere fino all’ultimo per tutte le competizioni, soprattutto in questa stagione dove il numero di esse è maggiore: campionato, coppa Italia, supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club.

Calciomercato estivo

Avendo un organico già consolidato ed uno dei migliori d’Europa, la dirigenza nerazzurra non ha apportata chissà quanti cambiamenti. Si è focalizzata sugli ultimi tasselli da sistemare e sta iniziando a gettare le fondamenta per il futuro, per un club che punta a vincere da qui ai prossimi anni.

Ha agita sempre in funzione del bilancio, da anni in netto rosso ma che secondo le stime raggiungerà il saldo positivo entro i prossimi due anni, acquistando Medhi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero e Josep Martinez, che sarà il portiere post Sommer, per 13 milioni di euro.

Richiesta in diretta

Mentre per la società il calciomercato estivo sembra essere giunto alla sua conclusione, Simone Inzaghi non la pensa allo stesso modo. Ha apprezzata l’arrivo dei nuovi innesti che non avranno bisogno di presentazioni aggiungeranno qualità e quantità alla rosa, ma ritiene necessario l’arrivo di un altro profilo per completare lo scacchiere nerazzurro.

Ha richiesto esplicitamente un difensore, in particolare un centrale di piede sinistro che si dimostri pronto a sostituire Alessandro Bastoni e che sia in grado di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo. La maggioranza dei difensori a sua disposizione sono duttili e vuole che lo sia anche il prossimo arrivo così da modificare continuamente lo schieramento e rendersi sempre più imprevedibile agli avversari, che sicuramente avranno studiato da cima a fondo l’Inter essendo la squadra da battere.