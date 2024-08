Calciomercato Inter, addio Satriano: l’attaccante torna in Francia

Continuano i movimenti in casa Inter sul calciomercato. Nella giornata di ieri i nerazzurri si sono ulteriormente avvicinati all’acquisto del difensore Tomas Palacios, ma lavorano anche in uscita dove è ormai finalizzato l’addio con l’attaccante Martin Satriano.

Ieri è stata una giornata importante per l’Inter sul fronte Palacios. L’incontro avvenuto in sede tra la dirigenza nerazzurra e la delegazione congiunta del Talleres e dell’Independiente Rivadavia ha avuto esito positivo, è avvicinato ancora di più al nerazzurro il difensore classe 2003.

Calciomercato Inter, tutto fatto per la cessione di Satriano: dettagli e cifre dell’affare col Lens

Manca ancora qualcosa per la chiusura, ma l’Inter è fiduciosa di poter accogliere il nuovo innesto per la difesa già all’inizio della prossima settimana e chiudere la trattativa sulla base di un’operazione da 6,5 milioni di euro di base fissa + bonus, cumulabili fino ad un totale di 11 milioni di euro.

In attesa dell’arrivo di Palacios, l’Inter lavora in uscita dove è ormai fatta per la cessione di Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano classe 2001 era rientrato in nerazzurro dopo il prestito stagionale al Brest, senza alcuna speranza di poter rientrare nel progetto tecnico di Simone Inzaghi. La giovane punta e prodotto del vivaio nerazzurro sta per trovare nuova sistemazione, sempre in Francia e in Ligue 1 ma non nella squadra precedente.

Satriano al Lens. Prestito oneroso con obbligo condizionato: le cifre

Tutto fatto per il trasferimento di Satriano al Lens. Accordo total trovato ieri tra il club francese e l’Inter sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro + 1 di bonus. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il diritto sarà tramutato in obbligo d’acquisto in caso di salvezza matematica del Lens nel massimo campionato francese.