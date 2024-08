Inter-Lecce 2-0, buona la seconda: Darmian e Calhanoglu regalano i 3 punti

L’Inter vince 2-0 contro il Lecce nel match valido per la seconda giornata di campionato e centra la prima vittoria stagionale. Tutto facile a San Siro per i nerazzurri, che indirizzano subito il match dopo cinque minuti con Darmian. Nella ripresa il sigillo firmato su rigore da Calhanoglu. Nerazzurri che salgono a quota 4 in classifica, Lecce fermo a 0.

Inter-Lecce 2-0, Darmian e Calha stendono i pugliesi. Prima vittoria in campionato per Inzaghi

Partono forte i nerazzurri a San Siro, che la sbloccano immediatamente al 5′ di gioco con Matteo Darmian. Azione partita dalla sinistra con Federico Dimarco che crossa in area, sponda intelligente di Taremi che serve il laterale destro dell’Inter: colpo di testa preciso a battere Falcone e 1-0 per i Campioni d’Italia.

Primo tempo di quasi totale controllo per la formazione di Simone Inzaghi, che crea anche i presupposti per il raddoppio soprattutto al minuto 14 con Nicolò Barella, che calcia a botta sicura verso la porta ma trova l’opposizione di Baschirotto che mura la conclusione. Lecce poco pericoloso nel complesso e che non crea occasioni verso Sommer, ma la squadra di Gotti tenta comunque di stanare l’Inter con azioni di ripartenza.

Inizio ripresa sempre di marca Inter, che al 49′ sfiora il 2-0. Ottima azione nerazzurra sull’asse Bastoni-Barella: la mezzala italiana serve poi Thuram in area che col mancino al volo manda fuori di poco. Sempre Inter pericolosa al 52′ con una combinazione tra Taremi e Thuram. Il francese viene messo davanti a Falcone, che respinge in angolo.

Minuto 67 calcio di rigore a favore dell’Inter. Trattenuta ingenua di Gaspar su Thuram su un cross a spiovere in area. Dagli 11 metri va Hakan Calhanoglu che non sbaglia e segna il 2-0 dei nerazzurri.

Girandola di cambi al 72′ con Inzaghi che mette dentro Carlos Augusto, Frattesi e Dumfries per Dimarco, Barella e Darmian. Occasione al 77′ per il neo entrato Marko Arnautovic (subentrato a Thuram), che a pochi secondi dal suo ingresso sfiora il gol di testa. Ultimi minuti di amministrazione per l’Inter, che tiene il 2-0 e conquista la prima vittoria in campionato.