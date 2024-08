Inter-Lecce 1-0, il primo tempo: nerazzurri avanti con Darmian

L’Inter è avanti 1-0 contro il Lecce nel primo tempo del match valido per la seconda giornata di campionato. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 5′ grazie ad un bel colpo di testa di Darmian. Pugliesi che hanno provato a rendersi pericolosi in contropiede.

Inter-Lecce 1-0, la cronaca il primo tempo

La sblocca subito l’Inter, con i nerazzurri che passano in vantaggio dopo appena cinque minuti. Azione sulla sinistra di Federico Dimarco che crossa in area, Taremi allunga la traiettoria del pallone per Matteo Darmian, che in inserimento di testa batte Falcone per l’1-0.

Ancora Inter a spingere al 14′. Dimarco vola sulla sinistra e tenta un tiro cross insidioso che Falcone respinge. Sulla ribattuta Barella si coordina da ottima posizione, muro decisivo di Baschirotto che salva i suoi.

Nerazzurri in controllo alla mezzora del primo tempo e che tiene buoni ritmi in campo. Al minuto 32 tentativo da piazzato di Dimarco, disinnescato da Falcone. Lecce che comunque non è assolutamente fuori dalla partita e cerca di impensierire i padroni di casa soprattutto con azioni di ripartenza.