Inter-Lecce, le formazioni ufficiali del match: Taremi titolare

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Lecce, match in programma alle 20:45 a San Siro e valido per la seconda giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Luca Gotti.

Tutto pronto al Meazza per il ritorno in campo nel terreno di gioco di casa per l’Inter alla prima uscita stagionale a San Siro. Di fronte ai Campioni d’Italia il Lecce di Gotti, che viene dalla pesante sconfitta per 4-0 patita contro l’Atalanta. I nerazzurri devono invece reagire al pari beffa per 2-2 contro il Genoa nella partita d’esordio.

Inter-Lecce, le formazioni ufficiali: c’è Taremi al posto di Lautaro. Pavard torna in difesa. Gotti si affida a Krstovic in avanti

Inter obbligata a fare risultato dopo il mezzo passo falso di Marassi, e i nerazzurri non vogliono sbagliare davanti al proprio pubblico. Simone Inzaghi deve fare a meno oltre degli indisponibili Tajon Buchanan e Stefan de Vrij, anche di Lautaro Martinez. L’ataccante argentino ha accusato un affaticamento muscolare nella rifinitura di ieri e non è della partita.

Scelte della vigilia confermare per il Mister nerazzurro, che opera due cambi rispetto al match contro il Genoa. Pavard titolare in difesa al posto di Bisseck, e Mehdi Taremi prende il posto di Lautaro. Esordio da titolare per la punta iraniana con la maglia dell’Inter. Qualche sorpresa per il Lecce, con Gotti che lascia in panchina il talentino classe 2002 Marchwinski e opta per un 4-2-3-1 con Krstovic terminale offensivo. Dorgu avanzato come ala sinistra.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Ramadani, Pierret, Banda, Rafia, Dorgu, Krstovic.