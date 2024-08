Inter, verso l’Atalanta: Inzaghi ne recupera uno per la Dea

I nerazzurri sono al lavoro per preparare il big match contro gli uomini di Gasperini, in programma venerdì sera a San Siro e valido per la terza giornata di campionato. Buone notizie per l’Inter in vista dell’Atalanta, con Mister Inzaghi che recupera un importante tassello in difesa.

Archiviata la vittoria per 2-0 contro il Lecce di sabato e che ha regalato all’Inter il primo successo in campionato, i nerazzurri sono tornati al lavoro per iniziare la preparazione in vista della sfida contro La Dea, ultimo match di campionato prima della sosta Nazionali di settembre.

Inter, focus sull’Atalanta: Inzaghi ritrova de Vrij in difesa. Lautaro resta in dubbio

L’affermazione contro la formazione pugliese ha riportato tranquillità in casa nerazzurra, dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa nella prima giornata. Ora i Campioni d’Italia vogliono riconfermarsi contro una squadra ostica e complicata come l’Atalanta, che arriva al Meazza dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Torino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano parziali buone nuove per Simone Inzaghi in vista dell’incrocio contro l’Atalanta. Stefan de Vrij è pienamente recuperato: il difensore olandese ha smaltito il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e nell’allenamento odierno è tornato in gruppo con i compagni di squadra, e si candida per l’esordio stagionale in campionato.

Lautaro ancora a parte. L’Inter spera di avere il Toro

A parte il lungodegente Tajon Buchanan (che starà fuori fino a fine novembre), l’assente più di peso resta Lautaro Martinez. Le condizioni del Toro stanno migliorando dopo l’affaticmento muscolare di venerdì, che lo ha lasciato fuori nella sfida contro il Lecce.

L’attaccante argentino ha ancora lavorato a parte rispetto ai compagni e la sua presenza venerdì sera contro l’Atalanta è ancora in bilico. Il processo di recupero di Lautaro verrà seguito giorno per giorno dallo staff medico nerazzurro, che spera di rimetterlo a disposizione di Inzaghi.