Inter, intervento per Barella: niente Nazionale per la mezzala

I nerazzurri sono arrivati alla prima sosta delle Nazionali della stagione al meglio possibile, vincendo 4-0 contro l’Atalanta e issandosi in vetta alla classifica (condivisa con Juventis, Torino ed Udinese) a 7 punti dopo tre giornate. In casa Inter focus su Nicolò Barella, con il centrocampista italiano alle prese con un intervento medico.

Un buon primo mini ciclo per l’Inter in Serie A, che nelle prime tre giornate di campionato ha totalizzato 1 pareggio e 2 vittorie e soprattutto una condizione e un gioco che sono andati in crescendo nel corso delle partite. Dal mezzo passo falso col Genoa all’esordio, fino al 2-0 sereno col Lecce e per poi arrivare a dominare l’Atalanta nell’ultimo match, rifilando un poker alla Dea.

Inter, Barella sotto i ferri per un intervento al naso. Il centrocampista salta l’Italia. Il piano dei nerazzurri

Ora come detto spazio alle Nazionali, dove come sempre l’Inter vedrà Appiano Gentile svuotarsi per i tanti giocatori convocati dalle rispettive rappresentative. La speranza dei nerazzurri è ovviamente quella di non ricevere cattive notizie sul fronte infortuni, ma uno dei big della rosa interista non sarà protagonsita di questa sosta.

Si tratta di Nicolò Barella. Nella giornata odierna il centrocampista classe 1997 si sottoporrà ad un intervento al naso (già in programma da settimane) per migliorare le vie di respirazione e non è stato quindi convocato dal CT Luciano Spalletti per le partite di Nations League contro Francia ed Israele.

L’Inter monitora Barella. Nicolò torna a disposizione tra una settimana

Una buona notizia per l’Inter. Barella resterà quindi ad Appiano Gentile ma non sarà subito a disposizione di Mister Inzaghi, e dovrà osservare almeno una settimana di lavoro individuale dopo l’intervento e con allenamenti a parte. Poco male per i Campioni d’Italia, che puntano ad avere il loro motore di centrocampo per le sfide che attendono l’Inter dopo la pausa. Non solo il campionato con la sfida in trasferta a Monza, ma anche l’esordio in Champions League di mercoledì 18 settembre contro il Manchester City all’Etihad Stadium.