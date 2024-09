Serie A, date e orari della quarta giornata: Inter domenica 15 a Monza

Dopo le prime tre giornate andate in archivio, la Serie A si ferma per la sosta delle Nazionali. In attesa di tornare in campo tra poco meno di due settimane, la Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi relativi alla quarta giornata.

Prima sosta Nazionali della stagione e Inter che è partita col piede giusto in campionato, a parte il mezzo passo falso all’esordio contro il Genoa per 2-2. gli uomini di Simone Inzaghi hanno poi preso ritmo e nelle due partite giocate a San Siro hanno superato agevolmente il Lecce per 2-0 e dominato l’Atalanta per 4-0 nella gara di venerdì sera.

Serie A, il programma della quarta giornata: Inter contro il Monza domenica sera alle 20:45. Juve e milan in campo sabato

Dopo la pausa l’Inter inizierà il primo vero tour de force della stagione. Il primo impegno in programma per i nerazzurri dopo la sosta sarà contro il Monza, sfida programmata domenica 15 settembre alle 20:45 al Brianteo. Tre giorni dopo, i Campioni d’Italia affronteranno il Manchester City all’Etihad Stadium nella prima partita della nuova Champions League. Poi domenica 22 sarà già tempo di Derby col Milan.

La quarta giornata di campionato partirà sabato 14 settembre alle ore 15:00 con Como-Bologna. Nella stessa data in campo la Juventus alle 18:00 in trasferta ad Empoli e alle 20:45 il Milan ospita il Venezia a San Siro. Tutte squadre impegnate nella settimana seguente in Champions. Domenica 15 tocca anche all’Atalanta, che affronterà la Fiorentina al Franchi.

Date, orari e dove vedere in TV la quarta giornata di A

Como-Bologna, sabato 14 settembre ore 15:00 (DAZN)

Empoli-Juventus, sabato 14 settembre ore 18:00 (DAZN)

Milan-venezia, sabato 14 settembre, ore 20:45 (DAZN/SKY)

Genoa-Roma, domenica 15 settembre, ore 12:30 (DAZN)

Atalanta-Fiorentina, domenica 15 settembre, ore 15:00 (DAZN)

Torino-Lecce, domenica 15 settembre, ore 15:00 (DAZN)

Cagliari-Napoli, domenica 15 settembre, ore 18:00 (DAZN/SKY)

Monza-Inter, domenica 15 settembre, ore 20:45 (DAZN)

Parma-Udinese, lunedi 16 settembre, ore 18:30 (DAZN)

Lazio-Hellas Verona, lunedi 16 settembre, ore 20:45 (DAZN/SKY)