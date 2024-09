Inter, si pensa già al Monza: Inzaghi vara il primo turnover?

La Serie A si ferma per la sosta dopo i primi tre turni di campionato, e che hanno restituito i nerazzurri in vetta alla classifica assieme a Juventus, Torino, ed Udinese tutte a quota 7 punti. Il focus dell’Inter è già all’impegno col Monza, in programma domenica 15 settembre e valido per la quarta giornata.

La bella e rotonda vittoria per 4-0 contro l’Atalanta ha riportato entusiasmo e serenità in casa Inter. Non che ci fosse crisi o altro, ma il beffardo pareggio della prima giornata contro il Genoa aveva smosso qualche critica di troppo e creato inutili ansie. I due punti di Marassi restano persi e da rimpiangere, ma i Campioni d’Italia hanno saputo però reagire subito andando a prendersi successi netti contro il Lecce alla seconda e appunto contro la formazione di Gasperini nell’ultimo turno.

Inter, il pensiero è già al Monza: tra turnover e rientri tardivi, Inzaghi studia l’Inter 2.0

7 punti conquistati sui 9 a disposizione e come detto una vetta della classifica condivisa con i rivali dell Juve e con la sorprese Torino e Udinese. Ora la sosta Nazionali, che l’Inter spera non porti cattive notizie per i propri giocatori impegnati con le maglie dei rispettivi paesi, dove ad esempio sono da monitorare gli acciacchi post Atalanta di Bastoni e Calhanoglu, convocati con Italia e Turchia.

A differenza però del passato recente, in questa pausa di settembre ci sarà una truppa più ampia che rimarrà a lavorare ad Appiano Gentile, comprendente anche alcuni big della rosa. Resteranno infatti Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Henrikh Mkhitaryan e anche Nicolò Barella, che oggi ha svolto un’operazone al naso e che non è stato convocato dall’Italia.

Super turnover Inter col Monza con vista City. L’idea di Inzaghi

Una buona notizie per Mister Simone Inzaghi, che potrà lavorare in queste quasi due settimane di pausa con un gruppo di giocatori più nutrito. Il prossimo step sarà contro il Monza domenica 15 settembre alle 20:45, e non è da escludere che i Campioni d’Italia possano presentarsi al Brianteo con un forte turnover, così da conservare le forze per la sfida in programma 72 ore dopo contro il Manchester City in Champions League in Inghilterra.

Spazio quindi alle seconde linee contro i brianzoli? Inzaghi ci potrebbe pensare e dare spazio dal primo minuto a chi non ne ha avuto finora come il secondo portiere Josep Martinez che potrebbe esordire. de Vrij e Bisseck in difesa è un ipotesi da considerare, come gli innesti di Frattesi, Asllani, Zielinski e Dumfries a centrocampo. In attacco ci sono più dubbi, con Inzaghi che potrebbe optare per la coppia 2 della sua rosa con Taremi e Arnautovic pronti a rilevare Lautaro e Thuram, che dovranno essere carichi per la supe sfida contro la corazzata di Guardiola.