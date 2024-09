Inter, i giocatori impegnati con le Nazionali: Inzaghi ne perde 11

Il campionato di Serie A si prende una pausa dopo le prime tre giornate di campionato, fermandosi per la sosta. Come sempre molti i giocatori dell’Inter impegnati nelle Nazionali, anche se Inzaghi potrà contare su qualche permanenza importante.

Buonissimo avvio dell’Inter in questa prima fase della Serie A 2024/2025. I nerazzurri sono primi in classifica a quota 7 punti (a pari merito con Juventus, Torino ed Udinese), dopo aver messo a referto un pareggio e 2 vittorie. Ora la sosta che mette in stand-by il campionato per circa due settimane, con i Campioni d’Italia che torneranno in campo domenica 15 settembre contro il Monza, nella sfida valida per la quarta giornata di campionato.

Inter, in 11 via per le Nazionali: Inzaghi perde metà squadra, ma alcuni big restano ad Appiano

In questi giorni della sosta per le Nazionali saranno ben 11 i giocatori della rosa dell’Inter che saranno impegnate con le rispettive rappresentative nelle partite valide per Nations League Qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Sospiro di sollievo però per Inzaghi che ritroverà ad Appiano Gentile alcuni big non convocati dalle proprie Nazionali come Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Yann Bisseck, Nicolò Barella (oggi operato al setto nasale e che osserverà alcuni giorni di riposo), Henrikh Mkhitaryan e Carlos Augusto. Da monitorare poi le condizioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, con i due convocati da Italia e Turchia ma vittime di affaticamenti muscolari dopo la sfida contro l’Atalanta.

I convocati nelle Nazionali. Lautaro e Thuram con Argentina e Francia. Bastoni e Calha con Italia e Turchia ma potrebbero rientrare. Il comunicato dell’Inter

ITALIA

Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Francia-Italia, venerdì 6/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi

Israele-Italia, lunedì 9/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Budapest (Ungheria)

ALBANIA

Kristjan Asllani

Ucraina-Albania, sabato 7/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Praga (R. Ceca)

Albania-Georgia, martedì 10/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Tirana

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Cile, venerdì 6/09 ore 02:00 (05/09, ore 21:00 LT) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Colombia-Argentina, martedì 10/09 ore 22:30 (15:30 LT) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Barranquilla

AUSTRIA

Marko Arnautovic

Slovenia-Austria, venerdì 6/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lubiana

Norvegia-Austria, lunedì 9/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Oslo

FRANCIA

Marcus Thuram

Francia-Italia, venerdì 6/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi

Francia-Belgio, lunedì 9/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lione

IRAN

Mehdi Taremi

Iran-Kirghizistan, giovedì 5/09 ore 18:00 (19:30 LT) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Teheran

Emirati Arabi Uniti-Iran, martedì 10/09 ore 18:00 (20:00 LT) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Al-Ain

OLANDA

Denzel Dumfries

Olanda-Bosnia Erzegovina, sabato 7/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Eindhoven

Olanda-Germania, martedì 10/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Scozia-Polonia, giovedì 5/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Glasgow

Croazia-Polonia, domenica 8/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Osijek

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Galles-Turchia, venerdì 6/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Cardiff

Turchia-Islanda, lunedì 9/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Izmir

Oltre agli impegni internazionali anche Henrikh Mkhitaryan scenderà in campo durante la sosta. Il centrocampista armeno parteciperà alla partita d’addio al calcio di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski in programma sabato 7 settembre alle ore 17:00 a Dortmund“.