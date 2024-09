Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: ben in 15 con Inzaghi

Dopo i tre giorni di riposo previsti a seguito della rotonda vittoria contro l’Atalanta nella terza giornata di campionato, l’Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile in questa prima sosta per le Nazionali.

Archiviato il netto 4-0 con cui l’Inter ha battutto l’Atalanta nella partita del Mezza dello scorso venerdì, i nerazzurri ora mettono il focus su quello che sarà il prossimo impegno in campionato, domenica 15 settembre alle 20:45 contro il Monza, prima partita dopo la sosta per le Nazionali.

Inter, Inzaghi “esulta”. Il tecnico con gran parte della squadra ad Appiano durante la sosta

Seppur con il gruppo non al completo a causa dei molti convocati per le rispettive Nazionali, questi giorni di lavoro durante la pausa saranno sicuramente utili a Mister Inzaghi per affinare la forma fisica, migliorare ulteriormente i concetti di gioco e introdurre anche qualche ultimo arrivato.

Rispetto al passato recente in queste due settimane scarse, Appiano Gentile sarà più popolato del solito durante la sosta per le Nazionali. Tra non convocati e infortunati l’organico dell’Inter conta ben 16 unità, che potranno lavorare per rendersi utili alla squadra in vista della ripresa.

Inzaghi può lavorare con alcuni big durante la sosta: Acerbi, Pavard, de Vrij, Darmian, Sommer e Barella. Chance per Palacios

Sono infatti rimasti con l’Inter rispettivamente i portieri Yann Sommer, Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro e anche Andrei Radu. In difesa ci sono dei titolarissimi come Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Matteo Darmian oltre che Stefan de Vrij, Yann Bisseck e Carlos Augusto. Curiosità anche per Tomas Palacios, con il neo acquisto dell’Inter che avrà a disposizione circa due settimane per provare ad entrare nei meccanismi nerazzurri, e magari avere qualche chance di scendere in campo a Monza.

Il nome più pesante rimasto a casa è ovviamente quello di Nicolò Barella. La mezzala non è stato convocato dall’Italia, a causa dell’operazione al naso effettuata ieri e che costringerà il centrocampista classe 1997 ad alcuni giorni di riposo. Nello stesso reparto presente anche Herikh Mkhitaryan, che da tempo ha lasciato la sua Nazionale. L’attacco è svuotato con tutti e quattro gli elementi offensivi impegnati con le loro Nazionali, a parte Joaquin Correa ed Eddie Salcedo, rimasto in rosa. Non a disposizione Tajon Buchanan, che sta recuperando dall’infortunio alla tibia e che dovrebbe rientrare per novembre.