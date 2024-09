Infortuni Inter, Bastoni e Calhanoglu ancora a parte in Nazionale

La Serie A si è messa in pausa per la prima sosta Nazionali della stagione. In questi giorni molti nerazzurri sono stati convocati per le rispettive rappresentative, ma in casa Inter c’è l’ansia infortuni con da monitorare i casi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu.

Periodo di sosta con l’Inter che nella giornata odierna è tornata al lavoro ad Appiano Gentile senza gli 11 Nazionali impegnati per le partite internazioni tra Nations League e Qualificazioni ai Mondiali. Un gruppo comunque nutrito è rimasto alla Pinetina sotto gli ordini di Simone Inzaghi, che inizierà già a preparare il pesante tour de force che attende la squadra dopo la pausa, a partire dalla sfida di domenica 15 settembre contro la Roma.

Infortuni Inter, ansia per Bastoni e Calhanoglu. I due ancora KO in Nazionale. I nerazzurri “sperano” in uno scenario…

Il focus dell’Inter è ovviamente sperare che tutti i giocatori possano tornare integri dalla sosta delle Nazionali, e soprattutto monitora con molta attenzione e con un velo di preoccupazione le situazioni legate a Bastoni e a Calhanoglu. Sia il difensore italiano che il centrocampista turco sono infatti usciti con qualche acciacco muscolare nell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta. Per il centrale un affaticamento muscolare al soleo della gamba destra, mentre per il mediano un affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra.

Entrambi sono stati convocati da Italia e Turchia per le partite di Nation League, ma entranbi stanno ancora lavorando a parte rispetto ai compagni. Oggi Bastoni ha solamente svolto un breve allenamento in gruppo e poi ha continuato il recupero individuale in palestra a Coverciano. Difficile che il difensore ci sia venerdì sera a Parigi contro la Francia, con il CT Spalletti che spera di recuperarlo per la partita contro Israele del 9 settembre. Situazione simile per Calhanoglu. Dalla stampa turca si rivela che il centrocampista non abbia svolto allenamento coi compagni ieri e oggi, e stia facendo terapie di recupero.

Bastoni e Calhanoglu rientrano prima? L’Inter ci crede

Come detto l’Inter monitora la situazione, con una speranza. I nerazzurri si aggrappano al buon senso degli staff medici degli Azzurri e della Turchia, sperando che sia Bastoni e Calhanoglu vengano risparmiati dai rispettivi impegni Nazionali e possano rientrare anticipatamente a disposizione di Inzaghi, con l’obiettivo di recuperarli per le prossime partite dell’Inter.