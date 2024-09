Inter, la lista Champions dei nerazzurri: due gli esclusi da Inzaghi

Nella giornata di ieri l’Inter ha presentato la lista per la Champions League 2024/2025 con i giocaotori che saranno a disposizione nella prima fase della massima competizione europea. Sono 23 i calciatori scelti da Simone Inzaghi, due le esclusioni.

Si avvicina sempre di più l’esordio in campo europeo per l’Inter, nel nuovo e rinnovato format della Champions League. Non più una fase a gironi, ma otto sfide dirette con otto avversarie diverse e una classiifca unica a decretare chi avrà il diritto di passare agli ottavi di finale, disputare un ulteriore turno di Play-off o essere definitivamente eliminato dalla competizione.

L’Inter è stata sorteggiata per sfidare Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, RB Lipsia, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga. Il primo match sarà di quelli notevoli contro i Citizens di Guardiola in trasferta il prossimo 18 settembre. Obiettivo dei nerazzurri è ovviamente provare ad accedere al turno successivo, magari provando a qualificarsi direttamente come una delle prime otto classificate.

Una grande sorpresa nella lista Champions dell’Inter scelta da Mister Inzaghi, con il tecnico dei nerazzurri che ha scelto di includere anche Tajon Buchahan. Il laterale destro canadese è attualmente infortunato a causa della frattura alla tibia occorsa a giugno, ma ul suo recupero procede bene e l’ex Club Brugge potrebbe recuperare in tempo utile (fine ottobre) per disputare alcune importanti partite di Champions League. Due le esclusioni: quella dell’attaccante Joaquin Correa, con Il Tucu ormai fuori rosa e fuori progetto e quella dell’ultimo arrivo Tomas Palacios. Niente esperienza europea per il giovane difensore classe 2003, che avrà modo di mettersi in mostra in nerazzurro tramite campionato.

La lista dell’Inter

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

17 Tajon Buchanan

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi