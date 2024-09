Infortuni Inter, sorpresa Buchanan: il canadese vede il rientro

Giornata di lavoro per i nerazzurri ad Appiano Gentile, con la squadra di Simone Inzaghi che si sta preparando alle prossime sfide senza i giocatori convocati per le Nazionali. Tra gli indisponibili per infortunio dell’Inter resta Tajon Buchanan: ma il canadese potrebbe rientrare prima del previsto.

Prosegue la settimana di allenamenti per l’Inter durante questa sosta per le Nazionali. E nonostante gli 11 giocatori assenti per gli impegni con le rispettive rappresentative, Inzaghi può contare su un gruppo nutrito di calciatori rimasti al centro sportivo e che potranno così affinare al meglio la forma fisica in vista dei prossimi importantissimi impegni nerazzurri.

Infortuni Inter, Buchanan brucia le tappe. Il canadese si rivede in campo. Rientro anticipato dell’esterno?

A partire ovviamente da subito dopo la sosta, quando l’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Monza domenica 15 settembre alle 20:45. In una sette giorni che avrà di mezzo la super sfida di Champions League contro il Manchester City e si chiuderà domenica 22 col Derby contro il Milan della quinta giornata di campionato.

Impegni pesanti dove Inzaghi dovrà necessariamente far ruotare tutte le forze dell’organico e operare le giuste scelte di turnover. Da questo punto di vista da Appiano Gentile arriva un’ottima notizia. Dall’allenamento odierno dell’Inter si è rivisto in campo Tajon Buchanan. L’esterno destro canadese è attualmente infortunato a causa della brutta frattura alla tibia occorsa lo scorso giugno durante la Copa America col suo Canada, e tre mesi dopo l’ex Brugge è tornato a tastare il terreno di gioco.

Buchanan torna ad allenarsi. Il canadese potrebbe tornare un mese prima rispetto al previsto

Chiaramente il recupero è ancora lungo con il giocatore che oggi ha solamente svolto lavoro individuale in campo e lavoro in palestra. Ma Buchanan sta bruciando le tappe e potrebbe rientrare rispetto alla tabella di marcia prefissata in estate, con un rientro previsto per fine novembre. Il laterale classe 1999 potrebbe infatti tornare a disposizione di Simone Inzaghi addiritura per fine ottobre, vale a dire un mese prima del previsto.

Un’ottima notizia per l’Inter e per Inzaghi che crede nel recupero anticipato di Buchanan tanto da averlo inserito anche nella lista di giocatori disponibili per le partite di Champions League.