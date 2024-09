Inter, Inzaghi pronto al turnover col Monza: sicuri tre cambi

Dopo la sosta per le Nazionali, per i nerazzurri inizierà il primo ciclo infernale della stagione. L’Inter tornerà in campo contro il Monza domenica 15 settembre e in vista dei tanti impegni ravvicinati, Inzaghi si prepara a varare un super turn over.

Il campionato è iniziato e ha già messo in archivio le prime tre giornate di Serie A, ma sarà dopo la pausa per le Nazionali che si inizierà a fare davvero sul serio. Si riparte tra nove giorni con la quarta giornata di campionato, nel turno che anticipa l’esordio delle nostre squadre impegnate nelle Coppe Europee.

Inter, focus sul Monza. Inzaghi prepara il tour de force di settembre: contro i biancorossi sarà ampio turnover.

Un periodo davvero intenso per l’Inter, che come detto inizierà domenica prossima al Brianteo contro la formazione allenata da Alessandro Nesta. Una partita importante per continuare a fare punti in campionato, ma dove andranno gestite in maniera certosina le rotazioni della rosa. Tre giorni dopo infatti, i nerazzurri esordiranno nella nuova Champions League sfidando all’Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola, e poi domenica 22 sarà tempo di Derby col Milan.

Quasi scontato che contro il Monza Inzaghi potrà varare il primo vero turnover della stagione, pensando di lasciare inizialmente a riposo i titolarissimi in vista del match di Champions League. Nelle idee del tecnico (che spera di non ricevere cattive notizie dalla sosta sul fronte infortuni), l’Inter che affronterà il Monza sarà piuttosto rimaneggiata.

Esordi per Frattesi e Zielinski e Taremi sicuro del posto: altri quattro cambi?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, contro il Monza potrebbe finalmente esserci sia l’esordio da titolare per Davide Frattesi che quello assoluto con la maglia dell’Inter di Piotr Zielinski, uno dei nuovi arrivi del mercato estivo. Presumibilmente le due mezzali prenderanno il posto di Barella e Mkhitaryan in mezzo al campo.

Quasi ovvia poi la presenza di Mehdi Taremi, con l’attaccante iraniano che dovrà far rifiatare almeno uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Questi i cambi sicuri sulla carta, ma Simone Inzaghi potrebbe spingersi anche oltre e dare spazio nella formazione titolare anche a Bisseck (partito dal 1′ nella prima giornata col Genoa) e de Vrij in difesa, e a Denzel Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce laterali.