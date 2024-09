Inter, super Frattesi brilla in Nazionale: Davide chiede spazio in nerazzurro

Tra i grandi protagonisti della bella vittoria dell’Italia contro la Francia di ieri sera, c’è stato sicuramente il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Non solo il gol e le tante occasioni, ma una prestazione di livello contro una squadra di altissimo valore.

Un successo a suo modo sorprendente e anche inaspettato quello della Nazionale. Che ieri al Parco dei Principi di Parigi ha battuto con merito e in rimonta la Francia per 1-3. Un successo targato Inter con due delle tre reti Azzurre messe a referto da Federico Dimarco (autore del gol dell’1-1) e da Davide Frattesi, che ha realizzato la rete dell’1-2.

Inter, Frattesi da top player con l’Italia. Ora Davide aspetta il suo momento con il club

Un gol da classico repertorio del centrocampista classe 1999, in inserimento puntuale ed efifcace in area a raccogliere un bell’assist di Retegui e battere in scivolata Maignan. Come detto non solo la rete, Frattesi nella sfida del Parco dei Principi ha colpito una traversa nel primo tempo da distanza ravvicinata e nella ripresa appena prima dell’1-3 finale di Raspadori, sempre di testa da corner ha costretto il portiere della Francia ad un miracolo.

Azioni che hanno confermato il valore del giocatore dell’Inter nel fondamentale dell’attacco all’area e del timing dell’inserimento giusto per essere pericoloso in zona offensiva. Ma ieri contro la Francia, Frattesi ci ha messo anche sostanza e dinamismo risultando tra i migliori di una grande Italia.

Frattesi ancora mai titolare con l’Inter quest’anno. Inzaghi deve sfruttarlo

Una buona notizia ovviamente per il CT Luciano Spalletti, ma anche per Simone Inzaghi che sicuramente avrà gradito la prova della sua mezzala. E non è da escludere che la partita di Frattesi contro la Francia possa fungere da allarme per il tecnico nerazzurro.

Frattesi infatti non ha ancora esordito da titolare in questa stagione con l’Inter, con Inzaghi che nelle prime tre uscite è andato sempre a confermare il trio inamovibile di centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davide reclama spazio e minuti, che potrebbero già arrivare nella prossima partita di campionato contro il Monza di domenica prossima. Un Frattesi super in Nazionale, e che vorrà dimostare anche all’Inter di meritare la titolarità e di mettere in crisi le scelte di Mister Inzaghi.