Serie A, anticipi e posticipi dalla 5° alla 13° giornata: le date dell’Inter

Il campionato entra nel vivo. La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari dalla quinta alla tredicesima giornata di campionato, con relativi anticipi e posticipi. Di seguito tutte le date dell’Inter.

Al rientro della sosta per le Nazionali inizierà un vero e proprio tour de force per le squadre di Serie A, che oltre al campionato inizieranno anche il loro percorso nelle competizioni europee. Calendario fittissimo per l’Inter, che dopo la pausa sarà impegnata nella trasferta di Monza in campionato, prima di volare a Manchester contro il City per l’esordio in Champions League.

Tantissimi impegni per la squadra di Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che dovrà essere bravo a sfruttare tutti gli elementi della rosa e capire le giuste rotazioni e il giusto turnover. Alla quinta giornata sarà già tempo di Derby contro il Milan. La straccitadina è in programma domenica 22 settembre alle ore 20:45, quattro giorni dopo la trasferta di Champions contro la squadra di Guardiola. Attesissimo poi il Derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta: appuntamento a San Siro domenica 27 ottobre alle 18:00 nella nona giornata.

Serie A, date e orari dell’Inter dalla 5° alla 13° giornata

5° giornata di campionato, Inter-Milan, domenica 22 settembre ore 20:45 (DAZN)

6° giornata di campionato, Udinese-Inter, sabato 28 settembre ore 15:00 (DAZN)

7° giornata di campionato, Inter-Torino, sabato 5 ottobre ore 20:45 (DAZN/SKY)

8° giornata di campionato, Roma-Inter, domenica 20 ottobre ore 20:45 (DAZN)

9° giornata di campionato, Inter-Juventus, domenica 27 ottobre ore 20:45 (DAZN/SKY)

10° giornata di campionato, Empoli-Inter, mercoledì 30 ottobre ore 18:30 (DAZN)

11° giornata di campionato, Inter-Venezia, domenica 3 novembre ore 20:45 (DAZN)

12° giornata di campionato, Inter-Napoli, domenica 10 novembre ore 20:45 (DAZN)

13° giornata di campionato, Hellas Verona-Inter, sabato 23 novembre ore 15:00 (DAZN)