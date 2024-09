Inter, verso il Monza: Inzaghi pensa al turnover contro i brianzoli

Tra una settimana i nerazzurri torneranno in campo dopo la fine della sosta delle Nazionali. Inter impegnata domenica contro il Monza nel match valido per la quarta giornata di Serie A, e Mister Inzaghi pensa al primo vero turnover stagionale.

Si avvicina a grandi passi il ritorno della Serie A dopo la pausa di settembre. Nel prossimo weekend il campioanto riparte dal quarto turno che darà inizio poi ad un calendario fittissimo, soprattutto per le squadre impegnate anche nelle Coppe Europee.

Inter, contro il Monza sarà turnover sicuro ma non estremo. Dubbi in attacco per Inzaghi: ci sarà Arnautovic?

Tra queste anche l’Inter, che 72 ore dopo l’impegno contro i biancorossi volerà all’Etihad Stadium per sfidare il Manchester City di Guardiola nella prima partita della nuova Champions League. I nerazzurri vogliono ovviamente continuare a fare punti in campionato, ma è evidente che per presentarsi al meglio contro la corazzata inglese servirà far ruotare le energie della rosa già contro la squadra allenata da Nesta.

Al Brianteo domenica prossima ci sarà quindi il primo vero turnover della stagione per l’Inter, con Inzaghi orientato a dare spazio alle cosiddette seconde linee come Martinez in porta, Bisseck e de Vrij in difesa, Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni e agli attesissimi Frattesi e Zielinski in mezzo al campo. In attacco ci sono i maggiori dubbi, perché il tecnico nerazzurro dovrà anche valutare le condizioni dei suoi quattro elementi offensivi al ritorno della sosta.

Arnatuovic sicuro col Monza. Inzaghi sceglie Thuram? Le opzioni del tecnico

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’unico giocatore certo di partire titolare contro il Monza è Marko Arnautovic. Il giocatore è stato convocato dall’Austria per gli impegni di Nations, e potrebbe avere chance della prima titolarità in campionato.

Dubbi sul partner d’attacco. Difficilmente sarà Lautaro Martinez: il Capitano sarà quello che rientrerà più tardi dalla sosta dall’Argentina e Inzaghi vorrà preservarlo per la Champions. Sarà duello tra Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Il francese è in grandissima forma (4 gol nelle prime 3 partite) e Inzaghi vorrebbe sfruttare la sua verve e soprattutto sarà tra i primi a tornare. Ma l’iraniano spinge per dimostrare il suo valore e impattare col mondo nerazzurro in maniera decisiva.